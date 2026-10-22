Capellán reinvidica el protagonismo de La Rioja en los diálogos sobre el futuro del español vinculado a la IA

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, interviene en el acto de presentación de la exposición ‘AutorIA. La Rioja, tierra del español’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha participado en la presentación en Madrid de la exposición 'AutorIA.

La Rioja, tierra del español', una muestra que brinda un recorrido inmersivo por la historia, evolución y futuro del español surgido del scriptorium de San Millán, cuna de la lengua que compartimos más de 630 millones de hispanohablantes, hasta los desafíos que plantea actualmente la inteligencia artificial.

Una iniciativa cultural de primer orden con el que esta Comunidad Autónoma se reivindica como referente para la lengua española, para sus orígenes, su evolución, pero también en el diálogo del futuro del español, ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico, apuntando a proyectos singulares y ambiciosos como "la configuración del corpus oral más importante del español, el mayor repositorio en español que sirva a desarrolladores de aplicaciones tecnológicas en español, apostando así muy fuerte por el futuro de nuestro idioma".

Un desarrollo estratégico para la región que se produce del Centro de Industrias del Español, junto a Telefónica, UNIR y con la colaboración de empresas tecnológicas punteras.

En el encuentro, organizado por El Español con la colaboración de Telefónica y UNIR, el presidente del Ejecutivo autonómico ha tenido la oportunidad de compartir una conversación sobre el pasado, el presente y el futuro del español, con el presidente ejecutivo y director de El Español, Pedro J.

Ramírez, y la filóloga y experta en inteligencia artificial, Elena González-Blanco, y con la exposición que alberga hasta el próximo 10 de enero el Monasterio de Yuso como hilo conductor.

Durante su intervención en un encuentro al que han asistido los consejeros de consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, así como la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández, y que ha congregado a distintos representantes institucionales, empresariales y culturales, Capellán ha incidido en La Rioja está íntimamente vinculada al origen y al futuro del español, a los retos que el español tiene como lengua ante la digitalización, ante las tecnologías, ante la inteligencia artificial.

El Gobierno de La Rioja, ha explicado el jefe del Ejecutivo, también quiere, a través de esta muestra, plantear una reflexión sobre hacia dónde va el español y qué lugar quiere y debe seguir jugando La Rioja en esa historia del español, la segunda lengua científica del mundo.

Un lugar, sin ninguna duda, protagonista en el futuro a corto y largo plazo, como evidencian proyectos cooperativos como Dialnet, nacido en la biblioteca de la Universidad de La Rioja, con un exitoso recorrido hasta ser "el mayor repositorio del mundo de ciencia abierta en español".

También en materia educativa, ha recordado que la universidad online con mayor impacto en el mundo hispanohablante es la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

LA MUESTRA REÚNE MÁS DE 60 PIEZAS EN YUSO

La exposición sitúa los monasterios de San Millán de la Cogolla, declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO, como punto de partida para acercarse a la historia del español y al papel protagonista que Suso y Yuso desempeñaron durante siglos como centros de conocimiento, cultura y transmisión escrita.

Financiada con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la exposición reúne más de 60 piezas procedentes del Museo del Louvre, la British Library, el Museo del Prado, la Real Academia Española, el Museo Arqueológico Nacional, la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial o la Fundación Menéndez Pidal, entre otras.

Entre las piezas más destacadas se encuentran los tres brazos conservados de la cruz de marfil de San Millán, dos procedentes del Museo del Louvre y uno del Museo Arqueológico Nacional.

La reunión de estas piezas permite contemplar conjuntamente una parte excepcional del patrimonio emilianense vinculada al arte mozárabe por primera vez en España desde que fueron expoliados durante la ocupación francesa.

La selección se completa con fondos y materiales relacionados con la historia del español y con quienes han contribuido a su conocimiento, estudio y creación, en un recorrido que reúne patrimonio histórico, literatura y cultura.

En este sentido, el presidente del Gobierno de La Rioja ha destacado que la muestra ofrece "una ocasión única y emocionante" de poder contemplar estas piezas artísticas en el lugar donde fueron creadas.

Una de las principales novedades de este evento cultural es la incorporación del propio Monasterio de Yuso a un recorrido expositivo.

Así, el visitante de la muestra puede recorrer a espacios inéditos, como las antiguas celdas monásticas, el refectorio y la Biblioteca, una de las estancias de mayor valor patrimonial del conjunto en un camino jalonado también de nuevos recursos audiovisuales, inmersivos e interactivos.

El viaje llega hasta el presente para mostrar que la relación de La Rioja con el español no pertenece únicamente a su pasado.

En este ámbito, se toma como referencia Dialnet, el mayor sistema abierto de información científica en lengua española.

Se conectar así la tradición de los monasterios emilianenses como espacios de conservación y transmisión del conocimiento con la realidad actual de una lengua utilizada también para la investigación y la producción científica.

Un español en continua evolución y transformación, pero profundamente enraizado a La Rioja.

Así, la exposición conecta esos primeros testimonios escritos con los grandes autores de la literatura en español, incluida la riojana María de la O Lejárraga, con una realidad tecnológica que está modificando las formas de crear, comunicar y generar conocimiento.

Llegados a este punto, Gonzalo Capellán ha subrayado la necesidad de incluir en el debate el concepto de autoría y revindicarlo, desde el necesario respeto que merece la propiedad intelectual y la creación artística.

La propuesta expositiva permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 2027.

Toda la información al respecto, así como las entradas pueden consultarse y adquirirse a través de http://www.autorialarioja.com y en la taquilla del Monasterio de Yuso.