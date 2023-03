Una carrera en Villamediana ayudará a visibilizar la ELA y pedir que se desbloquee su Ley nacional en el Congreso

La cita será el próximo 25 de marzo y permitirá correr "por los que no pueden" en una prueba no competitiva pero necesaria



Visibilizar la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), reivindicar fondos para una mejor investigación de la enfermedad y, sobre todo, exigir que se desbloquee la Ley nacional en el Congreso son, entre otros los objetivos de la carrera 'Reto por la ELA, en honor a Luis'. Una carrera que tendrá lugar el próximo 25 de marzo en Villamediana.

Una prueba no competitiva pero muy necesaria para concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad que en la mayoría de los casos llega de forma inesperada para "cambiarte la vida". Así lo ha explicado el afectado, Luis Berges, quien lleva "el gran honor" de que la carrera cuente con su nombre.

Una cita muy importante no solo para él sino para el resto de los que, como el llama, son "mis compañeros". Además, y aprovechando el encuentro con los medios, Berges ha querido "reivindicar y luchar por esa Ley que lleva bloqueada en el Congreso desde marzo del año pasado".

"A pesar de que se aprobó con el acuerdo de todos los grupos, ha pasado un año y la han tirado para atrás 38 veces. Y mientras tanto, se han muerto más de 1.000 compañeros míos".

Además, ha lamentado, "no llegan las ayudas" mientras que "para otras leyes, que no digo que no sean importantes, con un golpe de dedo ya están aprobadas. No hay derecho, parece mentira que una enfermedad tan seria y tan grave como ésta siga con la Ley bloqueada".

Así, ha explicado, "nosotros queremos una vida digna, no una muerte digna. La mayoría queremos vivir y por eso es tan necesario que la Ley siga para adelante".

Ante esta situación ha pedido al presidente del Gobierno "que no nos dejen tirados, en mi nombre y en el de mis compañeros pido que la Ley se apruebe".

"YO LO CAMBIARÍA TODO POR NO TENER ESTA ENFERMEDAD"

Como ha destacado en su presentación "yo lo cambiaría todo por no tener esta enfermedad, todo me daría igual. Las grandes comilonas, lo que sea... lo cierto es que mi vida y la de mis compañeros pende de un hilo y esta enfermedad tiene un recorrido muy corto. Yo soy afortunado con respecto a otros compañeros que están en fases más avanzadas pero hay que trabajar y estar bien porque si no, esta enfermedad te hunde... Parece que te han dado una sentencia de muerte el día que te han dicho que tienes ELA".

Tras esta reivindicación "necesaria", Berges ha asegurado sentirse orgulloso de que la carrera de Villamediana del próximo sábado, 25 de marzo, lleve su nombre. "Ha sido gracias a todos, al Ayuntamiento de Villamediana pero también del atleta Fernando Magaldi, quien ha sido un apoyo para mí".

Por su parte, la alcaldesa de Villamediana, Ana Belén Martínez, ha querido resaltar "la valentía, capacidad, superación y aceptación" tanto de Luis Berges como del propio atleta.

De Berges, ha dicho, "es un vecino de la localidad que lleva 17 años aquí, una persona que tenía una vida muy activa y, de repente, le sorprende esta enfermedad".

Por ello, y por todos los que sufren este problema, "queremos correr y dar voz a este tipo de enfermedades".

"CORRIENDO POR LOS QUE NO PUEDEN"

Así, "corriendo por los que no pueden" participará también Magaldi quien ha explicado que el reto consiste en correr seis horas por un circuito semi-urbano del pueblo de Villamediana. La cita de 09,00 a 15,00 horas, con salida y llegada en la cafetería Vilapark. Pero, como ha dicho, "la prueba se puede hacer corriendo, andando, en bici... como se quiera y el tiempo que se quiera. Se trata de apoyar y dar visibilidad".

Además, Berges y Magaldi han querido agradecer el esfuerzo del Ayuntamiento de Villamediana "por estar siempre ahí".

Finalmente, Berges ha tomado de nuevo la palabra para explicar que espera ese día "con mucha ilusión" y ha agradecido a Magaldi su "apoyo" en esta carrera. En Villamediana, ha dicho, "me acogieron con mucho cariño y yo intento devolvérselo. Ellos dicen que están orgullos de mí pero yo de ellos más porque siempre están pendientes de mí y de mis compañeros y eso es algo que valoro mucho".