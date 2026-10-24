Casi 1.000 participantes se darán cita en Cenicero en la XIX Carrera Entre Viñedos - Memorial José Antonio Aguado

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cenicero se prepara para vivir este domingo, 25 de octubre, una de las jornadas más especiales de su calendario deportivo y social. La XIX Carrera Entre Viñedos - Memorial José Antonio Aguado reunirá a cerca de 1.000 participantes en una cita que, después de diecinueve ediciones, se ha consolidado como una de las carreras populares más emblemáticas de La Rioja.

Organizada por el Club Maratón Rioja, con la colaboración de Actual Sport Gestión, la prueba volverá a demostrar que el deporte puede convertirse en una extraordinaria herramienta para promocionar el territorio, impulsar el turismo y poner en valor la riqueza gastronómica y cultural de nuestra comunidad.

Los participantes tendrán la oportunidad de correr o caminar rodeados de viñedos que, en esta época del año, ofrecen una espectacular combinación de colores otoñales, convirtiendo el paisaje de Rioja en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Corredores procedentes de diferentes comunidades autónomas y del extranjero llegarán hasta Cenicero para disfrutar de una experiencia que va mucho más allá de completar unos kilómetros.

UNA CARRERA PARA TODAS LAS EDADES

La jornada comenzará a las 10,00 horas con la Marcha Entre Viñedos, una modalidad pensada para quienes prefieren disfrutar del recorrido caminando, sin la exigencia de una competición y con la posibilidad de contemplar tranquilamente el paisaje.

A las 10,15 horas será el turno de los más pequeños, con la celebración de la Carrera Infantil. Una actividad con la que la organización quiere fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables desde edades tempranas, permitiendo que niños y niñas también sean protagonistas de esta gran fiesta.

El momento central llegará a las 11,00 horas, con la salida de la XIX Carrera Entre Viñedos - Memorial José Antonio Aguado, que volverá a llenar las calles de Cenicero y los caminos entre viñedos de corredores dispuestos a disfrutar de una de las pruebas más singulares del calendario riojano.

La organización quiere que la jornada sea una celebración del deporte popular, en la que tengan cabida tanto quienes buscan un buen resultado deportivo como quienes participan para disfrutar del recorrido, el ambiente y la convivencia.

WINE PARTY

Pero Entre Viñedos no termina cuando los participantes cruzan la línea de meta. Uno de los momentos más esperados llegará después de la competición, con la celebración de la Wine Party, una auténtica fiesta del vino y la gastronomía riojana que se ha convertido en una de las señas de identidad del evento.

Corredores, participantes de la marcha, acompañantes y público podrán disfrutar de un ambiente festivo en el que no faltarán los excelentes vinos de tres bodegas de referencia:

Bodegas Marqués de Cáceres

Bodega Finca Valpiedra

Bodegas Riojanas

Los vinos estarán acompañados del tradicional bollo preñado con chorizo, uno de los productos más populares de la gastronomía riojana y un clásico de esta carrera.

Esta celebración posterior permite que los participantes compartan experiencias, comenten las anécdotas de la carrera y disfruten de un momento de convivencia alrededor de dos de los grandes símbolos de nuestra tierra: el vino y la gastronomía.

La Wine Party representa perfectamente la filosofía de Entre Viñedos: hacer del deporte una excusa perfecta para descubrir, disfrutar y compartir lo mejor de La Rioja.

MÚSICA, SORTEOS Y AMBIENTE FESTIVO

La organización ha preparado diferentes actividades para conseguir que Cenicero viva una jornada especial, tanto para los participantes como para quienes se acerquen a disfrutar del evento.

La animación musical acompañará la celebración, contribuyendo a crear un ambiente festivo en las zonas de salida y llegada.

También se realizarán sorteos de regalos entre los participantes, uno de los momentos más esperados de cada edición.

La entrega de trofeos está prevista alrededor de las 13,15 horas, poniendo el broche deportivo a una mañana que continuará con el ambiente de convivencia y celebración de la Wine Party.

DEPORTE, ENOTURISMO Y PROMOCIÓN DE LA RIOJA

La Carrera Entre Viñedos se ha convertido, a lo largo de sus diecinueve ediciones, en mucho más que una competición atlética.

Su capacidad para atraer participantes de fuera de la comunidad supone también una oportunidad para promocionar Cenicero, sus bodegas, sus paisajes y la cultura del vino.

Muchos corredores aprovechan su participación para descubrir la localidad y disfrutar de un fin de semana en La Rioja, combinando deporte con turismo, gastronomía y experiencias vinculadas al mundo del vino.

Además, durante el fin de semana se celebrará la tradicional Noche de los Calados, organizada por Cenicero se Mueve, una propuesta que permite conocer los históricos calados de la localidad y disfrutar de su patrimonio vinícola.

De esta manera, Cenicero volverá a convertirse durante todo el fin de semana en un punto de encuentro para los amantes del deporte, el vino y la cultura riojana.

Desde la organización se destaca que el objetivo es que cada persona que visite Cenicero se lleve mucho más que el recuerdo de una carrera: una experiencia que le anime a regresar y a seguir descubriendo La Rioja.

"Queremos que quienes vengan a Entre Viñedos disfruten corriendo o caminando, pero también que descubran nuestros paisajes, prueben nuestros vinos, conozcan Cenicero y se lleven un recuerdo especial de nuestra tierra. Porque Entre Viñedos es mucho más que una carrera: es una experiencia que une deporte, enoturismo y convivencia", señalan desde la organización.