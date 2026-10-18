Cátedra Extraordinaria de Economía Social y Solidaria de UR convoca la segunda edición de los premios ValorESS 2026

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Extraordinaria de Economía Social y Solidaria (CESS) de la Universidad de La Rioja ha convocado los Premios ValorESS 'Economía Social y Solidaria' de La Rioja 2026, destinados a reconocer proyectos, iniciativas y trayectorias de excelencia y a poner en valor la contribución de las personas y entidades que forman parte de la economía social y solidaria riojana.

Esta convocatoria pretende visibilizar el esfuerzo realizado por este sector y reconocer su capacidad para generar actividad económica y social desde modelos basados en valores como la cooperación, la participación, el compromiso con el territorio y la primacía de las personas.

Las bases establecen tres categorías. En primer lugar, el Premio InnovadorESS Rioja reconoce el proyecto o iniciativa de economía social que destaque por sus características o enfoques innovadores desde un punto de vista práctico, técnico o tecnológico.

El Premio PilarESS Rioja distingue la trayectoria de proyectos que hayan demostrado capacidad de evolución, desarrollo, adaptación y resiliencia ante los cambios y necesidades del sector.

Finalmente, el Premio Jóvenes EmprendedorESS Rioja está dirigido a emprendedoras y emprendedores menores de 30 años que hayan iniciado su actividad durante los últimos tres años.

En cada una de estas categorías, los Premios ValorESS está dotado con 1.000 euros y un diploma acreditativo, lo que supone una dotación económica total de 3.000 euros para las tres categorías.

UNA CONVOCATORIA ABIERTA A LA ECONOMÍA SOCIAL RIOJANA.

Las bases de la convocatoria establecen que podrán presentar su candidatura organizaciones de la Economía Social y Solidaria, entre ellas asociaciones, fundaciones, cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo y empresas de inserción.

Igualmente, podrán optar personas físicas que desarrollen o hayan desarrollado su actividad en el ámbito de la economía social y solidaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 6 de noviembre de 2026 mediante el formulario habilitado por la Cátedra de Economía Social y Solidaria de la Universidad de La Rioja. La convocatoria y el formulario de participación pueden consultarse en la página web de la Cátedra de Economía Social y Solidaria (cessur.es).

Con esta nueva edición, la Cátedra continúa consolidando los Premios ValorESS como un instrumento para hacer visible la aportación de la economía social al desarrollo económico y social de La Rioja y generar referentes que permitan acercar este modelo empresarial al conjunto de la sociedad.

La entrega de los galardones tendrá lugar en un acto organizado por la Universidad de La Rioja, concebido además como un espacio de encuentro y visibilización de las personas y organizaciones que forman parte de la Economía Social y Solidaria riojana.