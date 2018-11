Catedrático desaconseja abrir las listas porque el elector "necesita confiar en equipos de gestión"

Publicado 07/11/2018 14:31:29 CET

Considera que la forma de las listas y la limitación de mandatos no tienen nada que ver con regeneración democrática

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático Ricardo Chueca ha considerado hoy que el elector medio "construye una relación con su etiqueta" política y "necesita confiar en equipos de gestión". Por eso, ha desaconsejado desbloquear las listas electorales (que el votante elija a personas, no listas).

Chueca ha comparecido en el Parlamento de La Rioja para asesorar a los diputados sobre la reforma de la Ley Electoral por segunda vez y atendiendo a preguntas concretas de éstos. A su juicio, se está a tiempo de ejecutar la reforma para estos comicios hasta el 30 de marzo.

El catedrático ha advertido a los diputados de lo manida que está la palabra regeneración democrática (prisma sobre el que sustentan algunas de las pretendidas reformas de la ley) apelando, incluso, a la teoría del filósofo Wittgenstein que abogaba por meter en el armario temporalmente las palabras que, de tanto usarlas, han perdido significado. Es lo que le ha pasado, a juicio de Chueca, al término regeneración democrática.

Es el caso de la posibilidad de limitar por ley los mandatos. Tras advertirles de que deberían analizar si sería por legislaturas (que pueden no completarse) o por años ha explicado que se encuentra en la tradición de los sistemas presidencialistas, donde "tiene sentido", pero no en los parlamentarios. "Lo que sí es cierto es que no tiene nada que ver con la regeneración democrática", ha dicho.

En cuanto al desbloqueo de listas (o listas abiertas, esto es, elegir personas como en el Senado), ha visto que "no hay relación entre desbloqueo y participación" y no hay ningún estudio que diga que abriendo las listas iba a aumentar la participación.

En este sentido ha incidido en que ya se cuenta con la experiencia del Senado donde las listas son abiertas y el 98 por ciento de los ciudadanos vota los mismo que en el Congreso, sin hacer uso de ese poder de elección.

"Nuestros sistemas electorales no están aquejados de baja participación, lo que moviliza o no a los electores es el grado de competitividad: a resultados más discutidos, la gente vota más", ha relatado. Las campañas electorales, además, en su opinión, son para movilizar el voto, no para decidirlo.

Para Chueca, "desbloquear las listas nunca serviría para trasladar las preferencias del lector, el elector medio construye una relación con su etiqueta, y el partido que no tiene esta etiqueta lucha por ella".

Tampoco ha visto relación entre regeneración democrática y forma de lista, preguntándose si, en caso de abrirse las listas deberían eliminarse las primarias, ante lo que ha afirmado: "Los partidos son organizadores de poder".

En cuanto a la figura del diputado sustituto, ha creído que habiendo voto telemático no tiene sentido; "más en un parlamento no profesionalizado".

Otro asunto que ha tratado Chueca es la posibilidad de establecer el voto activo anticipado, pero ha creído que "respecto al voto por correo bajaría la participación". "En España el que no vota es porque no quiere", ha aseverado.

A Chueca también se le ha planteado la posibilidad de establecer listas abiertas que permiten voto uninominal (votante elige un único candidato). "El problema es que hace imposible la proporcionalidad, porque los diputados no se pueden fragmentar y seguir vivos", ha afirmado.

Chueca también ha vuelto sobre la posibilidad de rebajar el umbral de acceso al Parlamento del cinco al tres por ciento del censo. En su opinión, "a corto plazo podemos hacer bailar un diputado o no", pero luego los votantes adaptarían su comportamiento y acabaría teniendo efecto sólo sobre el sistema de partidos. "Aquí es donde entra el proverbio árabe nunca escupas al cielo", les ha dicho a los diputados.