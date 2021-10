Ceniceros (PP): "Sánchez paga un peaje para estar cueste lo que cueste en La Moncloa" como con la Ley de Vivienda

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha asegurado este sábado que "Pedro Sánchez está pagando un peaje para estar cueste lo que cueste en La Moncloa" y lo ha demostrado con la nueva Ley de Vivienda en la que "gana Podemos y pierde los españoles".

Ceniceros ha realizado estas declaraciones durante la clausura del encuentro sobre vivienda 'Creemos en la libertad y la propiedad. Creemos más viviendas accesibles' que dentro del ciclo de convenciones 'Creemos', está organizando el PP por toda España. En la clausura también intervendrán la portavoz del GPP en el Congreso, Cuca Gamarra y la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor.

Ante esta situación, ha destacado, "hay alternativa a este desgobierno de Sánchez en España y Andreu en La Rioja, la del PP que lidera Pablo Casado".

CONCHA ANDREU "ACOSTUMBRA A DARSE MUCHA PRISA"

Además, durante su intervención en la clausura, el presidente del PP de La Rioja ha criticado que Concha Andreu "acostumbra a darse mucha prisa, demasiada, para correr a rendir pleitesía a Sánchez y también fue la más madrugadora para anunciar hace semanas que La Rioja cumpliría a pies juntillas la nueva Ley de vivienda. Lo hizo sin encomendarse a nadie, sin conocer absolutamente nada de la Ley y justo antes de subir a la tribuna del Parlamento de La Rioja para dar cuenta de su gestión, una vez más las prioridades equivocadas. Sánchez por delante de La Rioja, el partido siempre por delante de los riojanos".

"Andreu apoya con los ojos cerrados la Ley de Sánchez, implique lo que implique, y en La Rioja presenta unos presupuestos para 2022 que reducen las inversiones en materia de vivienda. Lo ancho para Sánchez y lo estrecho para los riojanos. El ninguneo a La Rioja en los Presupuestos Generales del Estado, con las inversiones más bajas en décadas, son la prueba evidente de los efectos negativos de esta forma de supeditar el presente y el futuro de esta tierra a Sánchez. Con el PSOE, siempre pierde La Rioja. A más Andreu, menos La Rioja", ha añadido.

Así las cosas, ha lamentado, "nunca La Rioja había sido tan maltratada como lo está siendo ahora con Sánchez y Andreu. En el PP no nos resignamos y seguiremos dando la batalla para que los riojanos seamos tratados en pie de igualdad con el resto de los españoles. No queremos ser más que los catalanes, vascos o valencianos, pero tampoco menos. Los riojanos no se merecen este ninguneo permanente, este olvido enquistado en el AND socialista".

"INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ"

Además, el presidente del PP de La Rioja ha lamentado la "innumerable lista de incumplimientos del Gobierno de Sánchez con esta tierra, como también lo son los ejemplos de propaganda vacía con la que Andreu trata de salvar la cara a un Gobierno Central para el que La Rioja no cuenta. Por suerte para los riojanos, la alternativa del PP gana fuerza en España y en La Rioja. En 2023, si no es antes, con gobiernos del PP en nuestro país y en nuestra Comunidad, La Rioja superará el paréntesis socialista y recuperará el tiempo perdido".

"Los riojanos no se merecen un Gobierno Central que les olvida y un Gobierno Regional caótico, sin rumbo, carísimo y sin un proyecto claro para esta tierra. La Rioja y los riojanos se merecen mucho más y pronto tendrán la oportunidad de convertir los gobiernos socialistas en un mal recuerdo, para ello es necesario sumar en torno al PP, el único partido que ha demostrado ser capaz de liderar con plenas garantías el futuro de España y de La Rioja", ha señalado.

José Ignacio Ceniceros ha reiterado que hay una única alternativa al desgobierno de Sánchez en España y de Andreu en La Rioja: "el PP que lidera Pablo Casado".

En este sentido, ha apuntado que el PSOE es "especialista en crear nuevos problemas donde no los había y en ser incapaces de ofrecer soluciones. El principal obstáculo para la recuperación son ellos y sus sectarias medidas, unas políticas marcadamente partidistas que no buscan el interés general, sus decisiones en materia de vivienda son un buen ejemplo".

CON EL PP, "LA RIOJA REFERENCIA NACIONAL EN VIVIENDA"

Por otro lado, José Ignacio Ceniceros ha repasado durante su intervención algunas de las medidas adoptadas en legislaturas anteriores por gobiernos regionales del PP que convirtieron a La Rioja en una referencia nacional en este ámbito.

Así, ha recordado iniciativas como la hipoteca joven, el préstamo con condiciones más ventajosas del mercado; o el Plan de Emancipación Joven, que en 2018 se aprobó con un amplio consenso y que contemplaba ayudas de hasta un 45% para el alquiler, además de otros beneficios fiscales.

"Durante nuestros años de Gobierno en La Rioja entendimos que la falta de vivienda en alquiler se contrarresta con seguridad jurídica y con incentivos fiscales más ambiciosos. Una filosofía que años después sigue plenamente vigente, aunque el PSOE y sus socios prefieran otro camino", ha finalizado.