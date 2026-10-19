Charlas y arte contemporáneo llenarán las habitaciones del hotel Gran Vía en la segunda edición de 'Hotel Actual 2027'

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Hotel Actual 2027' calienta motores tras anunciar a los artistas que participarán dentro de la programación del próximo Festival Actual que se celebrará en Logroño del 2 al 6 de enero. En esta edición, el hotel Gran Vía será el escenario en el que los participantes expondrán en vivo sus obras que van desde moda a la pintura, la fotografía, propuestas de arte floral y creación en vivo.

Una oportunidad para poder también charlar con los propios protagonistas ya que durante la celebración, permanecerán en sus espacios expositivos (en las propias habitaciones del hotel) para conversar con los visitantes, explicar sus procesos y presentar públicamente sus proyectos, tal y como ha explicado el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, junto al gerente del Hotel Gran Vía, Carlos López Melón.

Además, 'Hotel Actual' podrá completar su programación con actividades como mesas redondas con artistas y agentes del sector cultural, paneles expositivos en el vestíbulo del hotel, proyecciones sobre los procesos creativos, la edición de un catálogo o encuentros con coleccionistas y agentes culturales. 'Hotel Actual 2027' abrirá sus puertas al público del 2 al 6 de enero, de 10,30 a 20,30 horas.

Una de las principales características de esta iniciativa es que las obras expuestas podrán ser adquiridas directamente por el público, sin intermediarios ni comisiones por parte de la organización. De esta forma, 'Hotel Actual' pretende contribuir a acercar el mercado del arte a la ciudadanía y favorecer una relación directa entre creadores, visitantes y posibles coleccionistas.

La segunda edición busca consolidar en La Rioja un modelo de feria de arte contemporáneo a escala humana, en el que la experiencia artística no se limite a la contemplación de las obras, sino que incorpore el diálogo, el conocimiento de los procesos creativos y la posibilidad de apoyar directamente a los artistas.

170 CANDIDATURAS

Roberto Iturriaga ha anunciado que desde que se presentaron las bases del concurso han recibido 170 candidaturas para participar en 'Hotel Actual'. De ellas, un total de 75 (el 44 por ciento) han sido riojanas.

De las 170 opciones, 13 fueron preseleccionadas (9 riojanas y 4 nacionales). Finalmente se han elegido seis (dos en reserva).

Como ha explicado el director general de Cultura, 'Hotel Actual' tiene como objetivo acercar el arte contemporáneo y disfrutar en espacios inusuales de encuentros con los propios artistas y de sus obras.

Se trata, ha dicho, "de una propuesta muy variada" que no dejará a nadie indiferente. Se plantea como una feria de pequeño formato, cercana, profesional y accesible que busca conectar creación, mediación cultural y mercado del arte.

Las seis propuestas seleccionadas transformarán las habitaciones asignadas en auténticas cápsulas creativas, en las que podrán convivir obra original, instalación, edición, objeto artístico, pieza seriada, arte digital, audiovisual y otros lenguajes contemporáneos, siempre adaptados a las características del espacio.

Uno de los artistas que llegará a 'Hotel Actual' será David Catá quien ofrecerá una mezcla de fotografía, dibujo y archivo familiar. Una obra que gira en torno a la autobiografía del artista, contada a partir del archivo fotográfico doméstico y del álbum familiar. Ana Escalera, por su parte, transformará la habitación en un vestidor, con un espejo digital desde el que consultar información sobre las piezas, su elaboración y su precio.

PROPUESTAS RIOJANAS

Las cuatro propuestas riojanas seleccionadas han sido las de José Uriszar, quien convertirá su espacio en un estudio temporal de pintura, con bocetos, obras terminadas e incluso realizará pinturas en directo. "A mí me gusta trabajar también a pie de calle y observo que mucha gente quiere verme pintar, porque es como terapéutico, eso es lo que quiero hacer también en 'Hotel Actual'", ha indicado el artista.

Por su parte, Victoria Martínez impregnará su habitación con una serie fotográfica de pequeños escenarios construidos con objetos cotidianos y elementos de casas de

muñecas. Una idea "muy colorista que espero que guste", ha defendido.

También participará Héctor Sáenz con una propuesta de arte floral como lenguaje artístico. "Pretendo tomar cosas de la naturaleza y darle un nuevo orden, un nuevo significado y que provoque sensaciones inesperadas", ha dicho.

Finalmente, la joven Silvia Casaus, representante de ESDIR, intervendrá con prendas y accesorios de diseño propio y variado. Quiere, ha dicho, "transmitir mi universo visual y mi referencia de moda y cultura".