Charlas, proyecciones, senderismo y un taller de escalada en bloque en las Jornadas 'Montaña y aventura' de la UR

Publicado 30/10/2019 12:56:58 CET

Cartel jornadas de montaña y aventura - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las charlas de Ramón Larramendi y Javier Campos, las proyecciones de los festivales internacionales de cine de montaña 'Mendi Tour' y 'Banff Mountain Film Festival Tour', senderismo por el cordal de Anguiano, y un taller de escalada en bloque, compone la programación de las Jornadas 'Montaña y aventura' de la Universidad de La Rioja (UR).

El ciclo, que se desarrollará del 7 al 16 de noviembre, bajo el título de 'Un compromiso con el medio ambiente', lo han presentado el vicerrector de Estudiantes de la UR, Rubén Fernández, el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, y Eduardo Martínez, del festival 'Mendi Tour'.

Fernández ha destacado la importancia de las jornadas que suponen un "compromiso" con el deporte y la mañana desde el ámbito de la universidad, mientras que Antoñanzas ha puesto el acento en que la iniciativa "es un ejemplo claro de los valores de Logroño Deporte, como el esfuerzo y la superación", así como "fomenta los hábitos saludables, sobre todo en los jóvenes universitarios".

Están organizadas por la Universidad de La Rioja están patrocinadas por Forum Sport, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño - que por primera vez se une a las mismas-, la Sociedad de Montaña Iregua, la Sociedad de Montaña Sherpa de La Rioja, Cines Moderno y Raw Indoor.

Este ciclo de actividades da comienzo el jueves 7 de noviembre con el polifacético explorador, escalador y documentalista Javier Campos (2013: 1ª Himalaya Trail en solitario), en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, a las 20 horas, que ofrecerá la conferencia 'El medio natural como escuela de vida', presentada por la Sociedad de Montaña Sherpa. En ella expondrá como la relación con las montañas y la naturaleza constituye una verdadera inspiración para el desarrollo de valores.

Esta tercera edición de las jornadas hará posible que los aficionados disfruten de los dos festivales de cine de montaña presentes en las ediciones anteriores. Así, el viernes 8 de noviembre en Cines Moderno se exhibirán algunas películas del BBK Mendi Film, uno de los mejores en su género a escala internacional.

En concreto, según ha explicado el organizador se exhibirán tres proyecciones, con una duración total de entre 110 y 120 minutos, con temática que va desde el Everest, desde el punto de vista de la ecologia y el reciclaje, a uno sobre ascensión a Alpes por una prestigiosa escaladora, pasando por escalada en velocidad. 'Liv Along the Way', 'Everest Green', y 'Up to speed', son los títulos de las diferentes trabajos a exhibir.

Por su parte, el viernes 15 será el turno del BANFF Mountain Film Festival Tour que, con sede en Alberta (Canadá), es un certamen internacional de cine sobre la cultura de la montaña, el deporte y el medio ambiente.

En ambos casos, la entrada general es de 6 euros, pero cuesta 5 euros para los estudiantes, los socios de los clubes de montaña Iregua y Sherpa, y los abonados a Logroño Deporte. Las entradas pueden adquirirse en taquilla y a través de www.cinesmoderno.com y, para la comunidad universitaria en el Polideportivo de la UR hasta el 6 de noviembre (BBK Mendi Film) y hasta el 13 de noviembre (BANFF).

El martes 12 de noviembre, el pionero en España explorador de tierras polares Ramón Larramendi (Expedición Circumpolar 1990-1993, considerado el más importante viaje de exploración geográfica del siglo XX), presentará en el Aula Magna de Edificio Quintiliano su 'Trineo de Viento exploración e investigación en tierras polares', un programa científico internacional único en el mundo que ha permitido la construcción de un laboratorio móvil que genera cero emisiones, en el que colaboran la Universidad de Maine (EEUU), el CSIC y diversas universidades españolas, que resultará de especial interés para estudiantes y profesores de Ingeniería y de estudios relacionados con el medio ambiente.

RUTA POPULAR

Las Jornada de Montaña y Aventura 'Un compromiso con el medio ambiente' incluyen, finalmente, una ruta popular de montaña por el Cordal de Anguiano y escalada en la Escuela de Escalada de Anguiano el sábado 9 de noviembre, que los interesados podrán realizar a elección o conjuntamente. Las inscripciones pueden hacerse a través de deportes.unirioja.es.

Finalmente, el sábado 16 de noviembre las instalaciones de Raw Indoor acogerán un Taller 'Raw' de escalada en bloque para estudiantes preuniversitarios y universitarios no iniciados con acceso libre hasta completar aforo (30 estudiantes por orden de llegada, con carné de estudiante).