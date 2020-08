Cita con el actor Víctor Clavijo y la poesía de Marta López Luaces en Agosto Clandestino

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

#agostoclandestino propone dos acercamientos distintos al hecho poético: el primero, protagonizado por el actor Víctor Clavijo que, sin ser un erudito en sus propias palabras, ha logrado convertir en un fenómeno viral sus lecturas poéticas en redes. La segunda, con la poesía del devenir y el desarraigo de Marta López Luaces.

En concreto, Víctor Clavijo participará, a las 12,00 horas, https://www.instagram.com/agostoclandestino/, y a las 20,00 horas, Marta López Luaces, https://www.instagram.com/agostoclandestino/

Víctor Clavijo (Algeciras, 1973).Durante la pandemia la voz de Víctor Clavijo ha sido una gran sorpresa, sus 'poesías para una cuarentena' que compartió el actor, en las que declamaba apasionadamente letras de hits musicales, aliviaron el confinamiento de miles de ciudadanos con humor, él mismo lo cuenta: todo ha sido una cadena de casualidades. Colaboré con un portal sobre poesía declamando a los clásicos y de pronto un amigo mío dominicano y dramaturgo me sugirió que entonara una canción de reggaeton. Elegí La gasolina, de gran pobreza lírica, y se hizo viral. No salí de mi asombro. Obtuvo más de 600.000 reproducciones de sus vídeos en redes.

Clavijo lleva 26 años en Madrid, más de los 20 que vivió en Andalucía. Sus primeros 18, en Algeciras, para iniciar la carrera de derecho en Granada, aunque no le gustó, hasta que dio el salto a Madrid. Su sueño era estudiar interpretación. Y acabó logrando pasar por series, películas y obras de teatro. Fue Raúl en la mítica Al salir de clase, donde coincidió con grandes actores y actrices de su generación, y donde se inspiró con algún conocido de su etapa de instituto de Algeciras, aunque no quiere revelar quién. Pero un papel no puede eclipsar todo lo que vino después. Apenas unos días antes de iniciarse el confinamiento, recibió el Premio de la Unión de Actores al mejor Actor Secundario por Lehman, una visión del capitalismo desde sus orígenes. Ahora se le puede ver en Diarios de la cuarentena de TVE, en escenas grabadas durante el confinamiento con sus propios medios técnicos y maquillaje junto a su pareja, la también actriz Montse Pla.

https://almudenarodriguez.es/portafolio/victor-clavijo/

Marta López Luaces (A Coruña, 1964) Poeta, novelista y traductora que obtuvo su PhD en 1999 por la New York University (NYU). Desde 1998 enseña literatura contemporánea española y latinoamericana en Montclair State University. Ha publicado los siguientes libros de poesía: Distancias y destierros (Sgo. de Chile, RIL, 1998), Las lenguas del viajero (Madrid, Huerga & Fierro, 2005), Memorias de un vacío (plaquette, New York, Pen Press, 2002), Los arquitectos de lo imaginario (Valencia, Pre-Textos, 2010) y Después de la oscuridad (Valencia, Pre-Textos, 2016).

Recientemente se han publicado dos antologías de su obra: una en Quito, Ecuador, bajo el sello editorial El Ángel y la otra titulada Y soñábamos con pájaros volando, publicada por la editorial madrileña Tigres de Papel. En traducción al inglés, su poesía ha aparecido en revistas tales como Confrontation, The Hampden-Sydney Poetry Review, Sakura Review, downtown brooklyn, The Literary Review y Mandorla. Su poemario Los arquitectos de lo imaginario acaba de ser traducido al inglés por Gary Racz. Una selección de su poesía fue traducida al italiano y publicada bajo el título Acento Magico (Foggia, 2002). Otra selección fue traducida al rumano y publicada bajo el título Pravalirea focului (Bucarest, 2007).

En prosa, ha publicado el libro de relatos La Virgen de la Noche (Madrid, Sial, 2009) y las novela Los traductores del viento (Madrid/México, Vaso Roto, 2013, International Latino Book Award 2014) y El placer de matar a una madre (Madrid: Ediciones B, Penguin Random House, 2016). Es editora y co-traductora de la antología bilingüe de poesía española contemporánea New Poetry from Spain (Massachussets, Talisman Publishing House, 2013). Como traductora al español, ha publicado la antología de Robert Duncan titulada Tensar el arco y otros poemas (Madrid, Bartleby, 2011). La editorial Vaso Roto acaba de publicar su traducción de Índice, libro de poemas de la pintora estadounidense Dorothea Tanning.

Es autora de dos libros de investigación académica: Ese extraño territorio. La representación de la infancia en Norah Lange, Elena Garro y Silvina Ocampo (Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2000; publicado en traducción al inglés por Juan de la Cuesta Hispanic Monographs, Delaware, 2002) y La poesía y sus máscaras. Una aproximación a las obras de Diego Jesús Jiménez, Raúl Zurita, Mercedes Roffé y María Antonia Ortega (Lima, Universidad de San Marcos, 2008). Ha sido invitada por reconocidas universidades de Estados Unidos, Latinoamérica y España a dar conferencias y seminarios sobre poesía latinoamericana y española actual, así como sobre poetas Latino/as y latinoamericanos/as residentes en los Estados Unidos. Dirige el ciclo bilingüe de lecturas de poesía Readings@Tompkins, con sede en la New York Public Library, Tompkins Square Branch. La ciudad de Nueva York le otorgó la distinción de Speaker for the Humanities of NYC (2003-05).