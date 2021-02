Ciudadanos afirma que un directivo perteneciente al grupo 6 ha sido vacunado ya con la primera dosis

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja ha afirmado esta mañana que un directivo, personal no sanitario ni sociosanitario, concretamente perteneciente al grupo 6 ha sido vacunado ya con la primera dosis y tiene pendiente en fechas próximas la administración de la segunda dosis, vulnerando de esta forma el proceso de vacunación.

"Nuestro objetivo es llegar hasta el final con este asunto, porque es la única forma de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los cargos que gestionan la pandemia. La ejemplaridad tiene que ser una máxima en todos y cada uno de nosotros. Tan inmoral es quien lo ha hecho como quien lo ha permitido", ha señalado la diputada Rabasa.

La formación naranja ha resaltado que ya es el segundo caso que se conoce en La Rioja, tras el caso de Santo Domingo, de vulneración del proceso de vacunación pero el Gobierno de La Rioja sigue sin aportar ninguna información al respecto.

"Esto es insostenible y desde Ciudadanos reclamamos contundencia, ejemplaridad y transparencia. La consejera dijo en la comisión del Parlamento que solo había un único caso en La Rioja que estaba en investigación y que era expediente reservado. Sabemos que esto no es cierto y conocemos lo que está sucediendo. Queremos que Sara Alba responda con información veraz y transparente sobre las irregularidades que se están cometiendo en la vacunación", ha resaltado Rabasa.

El pasado jueves en el Parlamento de La Rioja se aprobó por unanimidad, a propuesta de los naranja, el compromiso ético de publicar toda la información sobre los criterios de priorización y protocolos de vacunación del coronavirus, así como sobre los registros establecidos.

"A día de hoy los riojanos seguimos sin conocer cuál es el protocolo y qué criterios se siguen para garantizar una vacunación justa" ha incidido Rabasa, para resaltar que "no hemos visto ningún plan serio de vacunación en La Rioja, no ha habido ninguna estrategia ni planificación. Las listas de vacunación son llevadas con total oscurantismo y opacidad. No nos parece ético ni ejemplar que personas de menor riesgo se salten el orden de vacunación".

"Es una cuestión de transparencia y de ejemplaridad, dos banderas que Ciudadanos nunca ha dejado de enarbolar, porque Ciudadanos vino a la política a servir a la sociedad", ha finalizado Rabasa.