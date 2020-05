Ciudadanos exige al equipo de gobierno que explique dónde se van a destinar los 11 millones de euros del nuevo crédito

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos exige al equipo de gobierno que explique a qué proyectos e inversiones se van a dedicar los 11.300.000 euros de un crédito que el Ayuntamiento piensa solicitar.

La concejala naranja, Rocío Fernández, ha recordado que el pasado miércoles, el portavoz Kilian Cruz, tras la celebración de la junta de Gobierno anunció que el Ayuntamiento pedirá 11.300.000 euros de crédito para hacer frente a la financiación de diferentes inversiones reflejadas en el Presupuesto Municipal de 2020. Sin detallar a qué inversiones, proyectos o iniciativas se va a dedicar esta cifra.

"Para nosotros es una nueva falta de transparencia de este equipo de gobierno. Falta de transparencia no solo hacia los grupos municipales sino para los ciudadanos que son los que van a tener que pagar ese nuevo crédito y sus intereses. Creemos que los logroñeses y logroñesas se merecen saber a qué se van a destinar", ha afirmado Fernández.

"El concejal describió con detalle el gasto en otros expedientes; pasos de cebra, reparaciones de colegios, gastos al consejo de juventud, desbroces, adecuación muro madre de dios, mobiliario urbano... etc y desglosó cifras de importe mucho menor, lo cual nos alegra porque nosotros entendemos que es así cómo se debe hacer", ha señalado, "el equipo de Gobierno debe dar cuenta de cada euro que gasta nuestro consistorio y que todos los logroñeses tienen el derecho de saberlo. Por eso no nos parece de recibo que se pretenda pasar de manera superficial y con demasiada "ligereza" en la explicación de un préstamo de 11 millones de euros y no se dé ninguna explicación".

La concejala naranja ha señalado que este próximo lunes tendrán otra oportunidad para corregir esta falta de transparencia. "Pediremos explicaciones en la comisión informativa de Ciudad que crea Riqueza porque por el momento las explicaciones para un importe de tal envergadura han sido demasiado vagas."

Para los naranjas, los grupos de la oposición, especialmente Ciudadanos, siempre han mostrado apoyo y colaboración ante las decisiones que está tomando el gobierno local en una situación tan extraordinaria como la que se está viviendo.

"Somos conscientes de que todo ha cambiado, el presupuesto también va teniendo sus modificaciones, también aprobamos suplementos de crédito, pero sabiendo para qué", ha afirmado Fernández, "volvemos a incidir en la necesidad de Gobernar con transparencia, dando a conocer las nuevas prioridades en inversión y en gasto, que a la fuerza habrán cambiado para adaptarse a la situación de la crisis".

"Reclamamos al equipo de gobierno que dé cuenta de todo esto en la comisión informativa de este próximo lunes y, además, comunique de forma pública el destino de esos 11 millones. En tiempos como estos pedir transparencia es algo más que motivado por la inquietud e intranquilidad de miles de logroñeses. Una comunicación política veraz y directa es la mejor arma para combatir extremismos y populismos que además nos permitiría trabajar hacia un plan de reactivación sólido para la salida de esta crisis", ha señalado.