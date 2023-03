Coixet dice que con 'Un amor' "estamos en el equilibrio de contentar a los lectores y a los que les gusta mis películas"

NALDA (LA RIOJA), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de cine, Isabel Coixet, ha afirmado que con su película 'Un amor', basada en el libro del mismo título de Sara Mesa, que se está rodando hasta finales de marzo en La Rioja, "estamos en el equilibrio de contentar a los lectores de la novela y a la vez a los que les gustan mis películas, y lo estamos consiguiendo".

Coixet ha atendido a los medios de comunicación, en un paraje de la localidad riojana de Islallana, donde está rodando con el equipo de la película compuesto por Laia Costa, como protagonista, a la que hoy acompañaban Ingrid García-Jonsson, Luis Bermejo y Francesco Carril. Completan el reparto Hovik Keuchkerian y Hugo Silva, que está mañana no tenían rodaje.

Del hecho de cómo trasladar la novela de Sara Mesa al cine, la realizadora catalana ha señalado que "la novela es la voz de ella (Nat, interpretada por Laia Costa) todo el rato, es alguien que está metida siempre en su cabeza, y alguien que es como espectadora de su propia vida", y ante ello "he querido respetar el espíritu de la novela, respetar el personaje de Nat, que al final es la columna vertebral de la novela y de la película, pero a la vez pongo algo de esperanza que creo que siempre es necesario".

Sobre esto último, ha explicado que "cuando tú planteas situaciones tremendas y al final todo es tremendo, a mi no me va, porque no me gusta el tremendismo", por lo que "estamos en el difícil equilibrio de contentar a quiénes han leído la novela y a la vez a los que les gustan mis películas, y lo estamos consiguiendo".

En este punto, ha confesado que "juré que no iba a hacer más adaptaciones, pero aquí estamos", para a continuación mostrar su admiración por Mesa "para mi unas de las mejores autoras españolas contemporáneas".

De hecho, la propia escritora ha visitado el rodaje "y ha dicho que está contenta", según ha destacado Coixet.

Sobre la elección de Laia Costa para el papel protagonista, Coixet ha señalado que "Laia no tiene nada del personaje Nat, pero es una actriz consumada -ganadora este año, entre otros premios, del Goya y del Feroz a actriz protagonista por 'Cinco Lobitos'- y muy inteligente y lo ha entendido". "Ha hablado conmigo, con Sara (Mesa) y con personas que han pasado por momentos semejantes y ha interiorizado mucho a Nat", ha añadido.

También ha confesado que "pensé que yo iba a estar más distanciada del personaje de Nat, y la primera semana de rodaje volvía al hotel como con el corazón encogido, por ver a Laia en esa soledad aplastante, con las goteras, el frío, esa hostilidad, pero también la amabilidad, pero aunque sea una película es algo que te pilla". "Me iba con una congoja al hotel al principio, pero que todavía hay días en los que voy así", ha añadido.

RODAJE EN LA RIOJA

Por otra parte, la directora ha destacado como está siendo el rodaje en La Rioja, recordando que su visita al festival 'Actual' fue el "detonante" de rodar en la comunidad riojana. "Estábamos con Marisa (Fernández Armenteros), una de las productoras de las películas, buscando dónde situar la película, y dijo que quería un paisaje que no haya salido".

A partir de ahí, en un viaje entre Logroño y Ezcaray "pasamos por varios sitios y encontré una casita que pensé que podía ser la casa de Nat". En este punto, ha dicho que "estamos muy bien acogidos por la gente de Nalda, Islallana y de Ribafrecha".

Ha afirmado que "el rodaje está yendo muy bien, pero claro hay niebla, nieve, granizo, y hoy, por ejemplo, vamos a tener veinte grados", que es "algo que asumimos en todos los rodajes". De hecho, ha afirmado que nevó "algo que no estaba en el guión, pues ahora hemos metido que nieve".

80% DE MUJERES

Preguntada por el equipo compuesto mayoritariamente por mujeres, la directora ha apuntado que "es el 80 por ciento" del largometraje. De hecho, ha indicado que "llevo varias películas en la que la mayoría de jefes de grupo o de los técnicos es femenino, si bien no es porque lo hagamos mejor, pero diré que por mi experiencia hay menos gritos y menos egos en los rodajes". "Te lo pueden decir muchos actores que cuando el equipo hay muchas mujeres, la gente hace su trabajo, sin decir que lo hace", ha añadido.

LAIA COSTA, TALISMÁN

Por su parte, la productora Marisa Fernández Armenteros, de 'Buena Pinta media', ha señalado que el rodaje, formado por unas cien personas, tras pasar por Nalda e Isllana, llegará a Ribafrecha para después finalizar en las afueras de Villalobar. De hecho, ha destacado que está siendo "bonito" trabajar en La Rioja, hasta el punto que el primer día "nos hicieron un pan con el nombre de la película.

Para concluir, Fernández Armenteros, que también ha producido la multipremiada 'Cinco Lobitos', y que interpreta Costa ha señalado que "a ver si Laia es el talismán de todo; y de momento si que diré que la perra Flor está siendo la gran revelación, que en el libro tiene gran protagonismo y aquí nos está robando el corazón a todos".