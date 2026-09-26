LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo 'Aquanájera' inicia la nueva temporada el próximo día 1 de octubre. Desde el Ayuntamiento informan de que tras un turno previo para que los socios anuales se pudiesen inscribir, este lunes 28 de septiembre lo podrán hacer el resto de socios y usuarios.

Los precios no han sufrido variaciones y se mantienen igual que en la temporada anterior por lo que dependerán de la actividad, de si la forma de pago es mensual o trimestral, la frecuencia de asistencia, y de si es abonado del complejo o no.

La oferta cubre todas las edades: preiniciación, iniciación, perfeccionamiento, tecnificación y patos para los más pequeños; y natación de adultos y aquagym para los mayores.

Las clases se desarrollarán de lunes a viernes, con sesiones de mañana (natación de adultos y aquagym) y una franja amplia por la tarde, de 16,05 a 20,30 horas, con varios grupos y niveles en paralelo. Las plazas son limitadas.