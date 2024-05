El compositor riojano Carlos Núñez Medina estrena este viernes su obra 'Élan' junto a la Real Filarmónica de Galicia

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Filarmónica de Galicia ha organizado, entre el 29 de abril y el 3 de mayo de 2024, un taller de lecturas de nuevas obras sinfónicas. Para la ocasión se realizó una selección preliminar entre diferentes nominaciones de compositores y compositoras, que culminó con la elección de seis obras. Entre ellas ha sido premiada la obra 'Élan' del compositor afincado en La Rioja Carlos Núñez Medina.

El día 3 de mayo tendrá lugar en el Auditorio de Galicia un concierto abierto al público para presentar el resultado del desarrollo de estas composiciones inéditas. Esta iniciativa forma parte del compromiso de la Real Filarmónica de Galicia con la nueva creación sinfónica y con la nueva generación de compositores.

Baldur Brönnimann, director artístico y titular de la RFG y el compositor Ramón Lazkano han sido los mentores de este proyecto. Durante los cuatro días que han durado los ensayos, el compositor Carlos Núñez ha tenido la oportunidad de discutir aspectos prácticos de su composición y ensayar su obra seleccionada a nivel nacional.

Una oportunidad para que los creadores enriquezcan su experiencia en el campo de la composición orquestal y también una oportunidad para incrementar el repertorio de la RFG.

Carlos Núñez Medina cursa estudios de flauta travesera y composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Posteriormente, sigue varios cursos de perfeccionamiento musical nacionales e internacionales como el VIII St. Petersburg International New Music Composition Course, el VI International Composition Course Barcelona Modern o la Valencia International performance Academy.

Ha recibido clases magistrales de compositores como Alberto Posadas, Stefano Gervasoni, Stefan Prins, Räphael Cendo o Stratis Minakakis. Ha sido finalista de premios internacionales como el XIII°International Composition Competition Città di Udine (2020), el Vº International Composition Competition "Alfred Schnittke" (2021) o el XII°International Composition Competition of Póvoa de Varzim (2019).

Ha ganado el II° Concurso Internacional "Ciudad de Orihuela" y ha obtenido dos NOTA DE PRENSA menciones especiales en el IX°and XI° Concurso Internacional de Composición para acordeón "Francisco Escudero".

Su música ha sido interpretada en diferentes festivales internacionales (Alemania, Austria, Italia, Serbia, Hungría, Ucrania etc) y por ensembles como Mivos Quartet, Microkosmos Ensemble, Barcelona Modern Ensemble, KLK string orchestra, Plural Ensemble etc.

Su música ha sido editada por Ava Editions (Portugal) y por Diaphonia Edizione (Italia). De su discografía destaca el Cd Mikrokosmos Contemporanea 2020 Tuckay Editions. En la actualidad es profesor interino de Fundamentos de Composición en el Conservatorio Profesional de Música de Tarazona (Zaragoza) y vive en Logroño hace diez años.