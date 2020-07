Concéntrico 06 abrirá del 3 al 6 de septiembre en Logroño un debate sobre el ámbito urbano y la ciudad

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Concéntrico 06 se celebrará en Logroño del 3 al 6 de septiembre. Se trata de su edición "más monumental; se presenta en espacios más amplios porque acoge instalaciones más grandiosas y permitirá recorridos más espaciosos".

A través de sus 14 instalaciones, cuatro exposiciones, encuentros, performances, "el Festival de Arquitectura y Diseño de Logroño nos llama a reflexionar sobre el ámbito urbano y la ciudad".

El director del festival, Javier Niño, ha presentado este martes en el Ayuntamiento de Logroño la nueva propuesta para el certamen, en un encuentro con los medios de comunicación en el que ha estado acompañado por la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, entre otros.

Las diferentes propuestas de este festival de arquitectura efímera permitirán al visitante descubrir a través de una red de conexiones calles, patios, plazas y rincones de la ciudad que en nuestro día a día pueden pasar desapercibidos, con otros de destacado valor patrimonial, urbanístico o histórico.

"Porque precisamente ese es uno de los valores añadidos de Concéntrico, sus localizaciones", como apuntan desde la organización. Todas ellas tienen en común que carecen de una función clara y son lugares por los que se camina sin detenerse.

En esta sexta edición, Concéntrico se presenta con destacadas novedades: se incorporan nuevos enclaves a otros ya tradicionales; y habrá lugares espaciosos para poder acoger las grandes intervenciones de este año, porque esa es una de las características de esta edición, su monumentalidad.

Además, la arquitectura efímera se hará itinerante porque tres de las intervenciones (Banquín, Archplay y Primarium) se podrán contemplar en los Jardines de Nuevos Ministerios, en el Paseo de la Castellana de Madrid, gracias a la colaboración del Ministerio de Transporte, Agenda Urbana y Movilidad.

Las intervenciones urbanas con las que se va a contar serán Gregor Schneider (Alemania) Kreyzweg/Calvary, en la Plaza del Mercado; Iza Rutkowska (Polonia) Estatua Ecuestre, en el Espolón junto al monumento a Espartero; Storey Studio (Reino Unido) Patio de Reflexiones, en la Plaza de San Bartolomé; Jordi Gali con Jérémy Paon y Julien Quartier (Francia) - Arcos, en la Plaza de la Iglesia de Santiago; Kogaa (República Checa) - Circo aéreo, en el aparcamiento calle Mayor; Mecanismo (España) - Banquín en Gran Vía; Taneli Mansikkamäki (Finlandia) - Across Boundaries, en el Patio Colegio de Arquitectos; Attila Kim + Bogdan Ciocodeica (Rumania) - Fiesta, en la Plaza del Revellín; y Anna & Eugeni Bach (España) - Sticks & Stones, en el Calado de San Gregorio.

Además, se cuenta con los ganadores de las convocatorias: Ignacio Hornillos y Javier Fernández (España) - Prismarium, en el Pabellón sede del Festival (Escuelas de Trevijano); Silvia Bachetti y Agnese Casadio (Alemania - Italia) - Arch Play en Muro de la Mata; y Alejandro Ramírez (México) - LAN-4 en Viña Lanciano.

Las escuelas invitadas este año serán la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. Eureka en los Jardines de la ESDIR, y la Escuela de Arquitectura de Toledo. Hex Pansiva en la Biblioteca de La Rioja.

Respecto a las exposiciones, serán Pabellón de Reverberaciones - Centrala en el Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura; Tuomas Kuure en Escuela Superior de Diseño de La Rioja; Concursos de Concéntrico, en el Colegio de Arquitectos de La Rioja; ESDIR - TFE, en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja; y Diseño Packaging LAN Xtrème Ecológico, en Bodegas LAN-ESDIR.

Por último, los encuentros serán 'Europa Creativa. Proyectos creativos de transformación del espacio público' con Mathilde Marengo, Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña IAAC, para hablar de sus proyectos europeos Active Public Space y Public Play Space, que promueven las prácticas creativas, innovadoras y pioneras dentro de los espacios públicos, desde un enfoque inclusivo, integrador y sostenible.

Ramon Parramón, director y fundador de IDENSITAT, presentará los proyectos Artizen-European Initiative for Art and Citizen y Sound of Our Cities, en los que se exploran las áreas urbanas, capacitando a los agentes culturales y creativos y reflexionando sobre la identidad cultural y las prácticas artísticas en relación con la comunidad.