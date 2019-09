Concha Andreu reconoce "el trabajo y la dedicación" de las mujeres "que han hecho posible su historia en La Rioja"

Publicado 21/09/2019 13:06:24 CET

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha querido dedicar sus primeras palabras del discurso institucional en el acto del Pisado de la Uva a las "mujeres" que "han hecho posible su historia en La Rioja" y reconocer, así, "su trabajo, dedicación, delicadeza, amor y transmisión de sus conocimientos, generación tras generación".

Concha Andreu ha realizado hoy su primer discurso como presidenta del Gobierno regional en el acto institucional del Pisado de la Uva y ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera. En el acto ha estado acompañada por el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, el presidente del Parlamento regional, Jesús María García, el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, y los Vendimiadores de este año, Noelia Heras y Cristian Ortega.

Además, este año han contado también con la presencia del presidente del PP, Pablo Casado, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

La presidenta regional también se ha referido a los "retos" del presente y del futuro a los que nos enfrentamos como "la multiplicación exponencial del mercado, con nuevos competidores, los desequilibrios y asimetrías que se producen en su seno, la resaca de la crisis económica y los nuevos hábitos de consumo". Y de incertidumbres y de escenarios inéditos, "como el horizonte preocupante del Brexit y los accidentes climatológicos y paisajísticos que el cambio climático está acarreando".

"EMOCIONADA Y COMPROMETIDA"

Andreu ha asegurado estar "emocionada y comprometida" con el que "podría considerarse mi primer discurso como presidenta abierto a toda la sociedad riojana, representada hoy en esta plaza del Espolón logroñés".

Así, ha indicado, "soy una mujer del vino, como otras muchas mujeres que, antes y en mayor medida que yo, han hecho posible su historia en La Rioja, en cualquiera de sus labores, desde la viña hasta la copa, desde la bodega hasta el laboratorio, y a las que, gracias a la oportunidad que me 'brinda' este día, quiero, expresamente, reconocer su trabajo".

Algo -como ha reconocido- "no siempre visibilizado". En este punto, ha indicado, "yo he aspirado siempre a mirarme humildemente en ellas y -en este momento con más razón- a no defraudar sus enseñanzas. Enseñanzas que, más allá del propio del mundo del vino, pretendo, personalmente, hayan de servirme también, en lo que tienen de universal, en las tareas de Gobierno".

"Si en el vino se pasa de la promesa al hecho, de la ilusión de su excelencia a la mesa, al igual, en la gobernanza, se trabaja para llegar a la cosecha de las ideas, de los proyectos, y de las promesas", ha explicado.

Un trabajo "de campo" por encontrarse "pegado a la realidad, al acontecer diario, con sus imprevistos, urgencias, dilemas y problemas, que hay que afrontar con responsabilidad, con sentido práctico y con instrumentos. Los gobernantes, como en el vino, "nos levantamos cada día mirando al cielo y a la tierra".

Todo para "reconocer y a calibrar los retos y dificultades que tiene que encarar y gestionar el sector, algunos de ellos compartidos, en un mundo global, con otras regiones y denominaciones españolas" y se ha referido a "la evolución y competitividad que ha crecido de una forma extraordinaria y reconocida nacional e internacionalmente en el enoturismo y en la ponderación del entorno cultural de la actividad vinícola".

"Hablo del enorme esfuerzo, impagable, realizado progresivamente por las bodegas riojanas, de poner el vino de Rioja en los mapas de la arquitectura, del olimpo gastronómico, de las artes. Y nunca como mero adorno, sino como extensión, como proyección de lo que el propio vino inspira. Eso es creer en el vino. En nuestro vino", ha explicado.

Pero, aun "sin perder de vista los problemas que el presente y el inmediato futuro deparan a un mundo tan sensible e interrelacionado como es el del vino, hoy es fiesta. Fiesta mayor. Hoy estamos aquí para recibir el primer mosto, tras haber sido pisado, 'remostado', como decimos en La Rioja, por pies abrazados, que son una prensa".

Por ello, la presidenta del Gobierno de La Rioja ha deseado "buen año a los hombres y mujeres del vino de Rioja. A los aquí residentes y los que viven en Hispanoamérica o en otras latitudes, y a los que hoy sentimos más cerca que nunca". Finalmente ha terminado sus palabras con un ¡Viva el Rioja y la tierra que lo hace posible!. ¡Salud!.