Una conductora de un patinete derivada al San Pedro tras ser arrollada por un turismo en Logroño

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Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 23 octubre 2026 18:18
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    LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una conductora de un patinete, de 45 años, derivada al San Pedro tras ser arrollada, a las 16,30 horas, por un turismo, a la altura del número 70 de Avenida Solidaridad, en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

   Han sido varios particulares los que han dado aviso al Centro de Coordinación, que a su vez ha comunicado el suceso a Policía Local y a Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

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