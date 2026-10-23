Una conductora de un patinete derivada al San Pedro tras ser arrollada por un turismo en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de un patinete, de 45 años, derivada al San Pedro tras ser arrollada, a las 16,30 horas, por un turismo, a la altura del número 70 de Avenida Solidaridad, en Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso al Centro de Coordinación, que a su vez ha comunicado el suceso a Policía Local y a Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.