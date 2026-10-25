Un congreso analizará cómo mejorar la respuesta de las administraciones públicas a las necesidades de las familias

LOGROÑO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja acoge desde este lunes 26 al miércoles 28 de octubre el II Congreso Internacional de Políticas con Impacto en Familia que reunirá, durante tres jornadas, a especialistas del ámbito académico, profesional e institucional para analizar el impacto de las políticas públicas en el bienestar de las familias y su capacidad para apoyarlas en el desempeño de sus funciones.

Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, María Martín Díez de Baldeón, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, y Javier Galiana García, director Ejecutivo de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), inauguran este encuentro, que combinará conferencias marco, mesas redondas, debates y sesiones destinadas a compartir avances y resultados de investigación.

Está dirigido a profesionales, personal investigador, responsables técnicos y políticos, y estudiantes de disciplinas relacionadas con el bienestar de las familias. La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través de la página oficial.

El congreso está organizado por la Cátedra UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja, patrocinado por el proyecto ImpactoFamilia y cuenta con la colaboración de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

La Dirección Académica del Congreso está a cargo de las profesoras Ana María Vega Gutiérrez y Esther Raya Diez, de la Universidad de La Rioja, y Paz Molero Hernández, de la Universidad Internacional de La Rioja. El Comité Científico y Organizador está integrado por profesorado de la Universidad de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Extremadura, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad de Vic, lo que aporta al encuentro una mirada plural e interuniversitaria.

POLÍTICAS FAMILIARES, DIGITALIZACIÓN, FISCALIDAD Y EDUCACIÓN

El programa comenzará el lunes 26 de octubre con dos conferencias marco. Elisa María Rodrigues de Araújo, de la Universidad de Navarra, abordará la protección internacional de la familia y la posibilidad de avanzar hacia una Convención sobre los Derechos de la Familia. A continuación, Francesco Belletti, director del Centro Internazionale Studi Famiglia de Milán, ofrecerá una perspectiva internacional comparada sobre las políticas familiares.

La primera jornada incluirá también una sesión dedicada específicamente a las políticas con impacto en familia, con Esther Raya, de la Universidad de La Rioja; Pablo García, de la Universidad de Zaragoza; y Adoración Merino, de la UNIR. Por la tarde se abordará el tratamiento de los divorcios contenciosos y la prevención del malestar familiar, además de celebrarse una sesión de presentación de avances de investigación.

'IMPACTOFAMILIA'

El congreso se enmarca en 'ImpactoFamilia', un proyecto de investigación y transferencia de conocimiento promovido conjuntamente por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales; la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR); y la Universidad de La Rioja.

El proyecto articula así la colaboración entre la Administración autonómica y el ámbito universitario para generar conocimiento aplicable a las políticas públicas que inciden en la realidad de las familias.

'ImpactoFamilia' tiene como finalidad incorporar la perspectiva de las familias al diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas de carácter autonómico. El proyecto busca dotar a la Administración General de La Rioja de conocimientos, recursos y contenidos que contribuyan a orientar la normativa, las políticas, los planes y los servicios públicos relacionados con las familias riojanas.

Dentro de ese trabajo, los días 28 y 29 de septiembre el equipo investigador de 'ImpactoFamilia' celebró en Logroño una reunión en la que puso en común los avances alcanzados en sus diferentes líneas de investigación y coordinó las siguientes actuaciones del proyecto. Durante las jornadas se abordaron ámbitos como la imagen de la familia en los medios de comunicación, la relación entre familia y educación, los indicadores de investigación con impacto en familia, los recursos, programas y servicios dirigidos a las familias, los grupos focales y la fiscalidad.

La reunión permitió avanzar también en el diseño del Observatorio de 'ImpactoFamilia', en la planificación del trabajo para el curso 2026-2027 y en la preparación del Congreso que se celebra del 26 al 28 de octubre en la Universidad de La Rioja.