El Congreso de Grappling Policial y Militar señala que una intervención segura empieza mucho antes de llegar a la calle

Congreso de Grappling Policial y Militar en la UR - UR

LOGROÑO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Internacional de Grappling Policial y Militar celebrado los días 16 y 17 de octubre en la Universidad de La Rioja ha reunido a profesionales de la seguridad, la justicia, la psicología, medicina forense y expertos de Grappling policial para abordar el uso de la fuerza desde la preparación técnica, la proporcionalidad y el respeto a la ley.

Proteger a quienes intervienen y a quienes reciben la intervención es una finalidad esencial de la formación policial y militar. Con esta premisa, el congreso inaugurado bajo el lema 'Comportamiento humano y fundamentos jurídicos' ha situado en el centro del debate la preparación de los agentes para actuar con seguridad, proporcionalidad y pleno respeto al ordenamiento jurídico.

La apertura institucional reflejó el respaldo a una formación que contribuye a reducir riesgos y a mejorar la respuesta de los profesionales ante situaciones de conflicto. Tras ella, Juan Manuel 'Pincho' pronunció la conferencia inaugural, con la que comenzó la jornada académica en el Aula Magna.

El encuentro reunió en un mismo foro a jueces, magistrados, fiscales, psicólogos, profesionales de la actividad física y médicos forenses con expertos en grappling policial de la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Nacional y otras fuerzas y cuerpos de seguridad internacionales procedentes de delegaciones de Italia, Argentina, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Esta combinación de perspectivas permitió analizar las intervenciones desde tres dimensiones inseparables: la eficacia de la técnica, su adecuación a Derecho y la protección de la integridad física de todas las personas implicadas.

El diálogo entre la práctica operativa y la perspectiva judicial y médico-legal, con la participación del doctor Borja Moreno y del fiscal decano David Torres, fue uno de los rasgos más valorados de esta edición. Sus aportaciones contribuyeron a conectar las decisiones que los agentes deben adoptar durante una intervención con sus implicaciones jurídicas y médico-legales.

El programa combinó ponencias y mesas de debate en el Aula Magna, con la participación de tres magistrados, y sesiones prácticas en el Pabellón Polideportivo. Esta estructura permitió vincular los fundamentos teóricos con el entrenamiento de técnicas de intervención.

La tecnología aplicada a la formación también tuvo presencia a través de Virtra y Octupus, empresas de simuladores de entrenamiento policial que mostraron herramientas destinadas a la preparación de los agentes.

El congreso contó, además, con la colaboración y el patrocinio de Banco Santander, Sermipol, Aasias.com, Opebide Oposiciones, Preopol, ASP Elcaden Táctico y Patch 4GI, entre otras empresas y entidades.

La formación técnica, jurídica y sobre comportamiento humano constituye una herramienta fundamental para afrontar intervenciones complejas. Permite mejorar la toma de decisiones, ajustar el uso de la fuerza a las circunstancias y reforzar la protección de agentes y ciudadanos.