El consejero de Educación no ve "justificado para nada" la posible concentración este jueves de 'Yo elijo su cole'

"No es cierto que sean miles las familias que se hayan quedado sin plazas como dicen desde la plataforma", asegura Uruñuela

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha afirmado que "respeta el derecho de expresarse de todas las personas" -tras la previsión de que este jueves, durante la inauguración del Congreso Estatal sobre Convivencia, la plataforma 'Yo elijo su cole' realice una protesta- aunque como ha indicado "no está justificada para nada".

Uruñuela ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación recordando, además, que "el 97,3 por ciento de los alumnos y alumnas han tenido plaza escolar en primera o segunda opción". Por tanto, afirma "no es cierto que sean miles las familias que se hayan quedado sin plazas como dicen desde la Plataforma".

En concreto, ha proseguido, "son 15 familias en la concertada y 7 en la pública" y "mi obligación como consejero es planificar el sistema educativo y no desperdiciar ni tirar el dinero en unidades que luego se quedarían con muchas plazas libres o en puestos que no son necesarios. Hay que respetar lo que piden pero les pido que no mientan porque han sido casos puntuales".

Desde la Consejería -ha insistido- "hemos explicado y contestado y entiendo y respeto las discrepancias y seguiré hablando con ellos pero les pido que no mientan".

ACLARACIÓN DEL USO DE MASCARILLAS EN LOS CENTROS ESCOLARES

Finamente, y con respecto al uso de mascarillas en los centros escolares, el consejero de Educación ha explicado que "siempre hemos seguido las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud según la evolución del covid en los centros escolares. En este caso, y con respecto al uso o no de las mascarillas, ha dicho, "y tras informarnos en qué situación estamos nos han dicho que entre el alumnado y el profesorado no hay que tener el mismo trato".

En el caso de los alumnos "recomendamos el uso de mascarillas cuando haya concentraciones especiales de riesgo, como por ejemplo, en los próximos meses cuando empiecen las fiestas finales de curso. Además, en los colegios seguimos manteniendo el resto de medidas de prevención como ventilación, lavados de manos... por lo tanto, si el alumno quiere llevar la mascarilla nadie le va a decir que no la lleve pero también insistimos en razones de tipo pedagógico".

En el caso del profesorado, ha indicado, "se tendrán que poner de acuerdo las direcciones y el servicio de prevención de riesgos laborales. En nuestro caso, el servicio ha dicho que salvo casos puntuales de inmunodeprimidos o personas que hayan sido trasplantados se recomienda utilizar mascarilla pero solo se recomienda, nosotros estaremos encima y según lo que nos transmitan el servicio de riesgos laborales se lo transmitiremos a los centros".