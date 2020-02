Consejero de Educación reitera que la libertad de elección de centro escolar "no se va a ver afectado en ningún sentido"

Publicado 06/02/2020 10:52:44 CET

Asegura que el estudio que se comprometió a elaborar sobre los conciertos educativos "estará finalizado en febrero"

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Luis Cacho, ha reiterado este jueves en sede parlamentaria que "la libertad" de los padres a la hora de elegir centro escolar para sus hijos "no se va a ver afectada en ningún sentido" a pesar de que "se quieran crear" ciertas alarmas.

"Todas las familias van a poder elegir centro, la ventanilla única no va a ser un problema" y "aunque no me quiero precipitar, terminaremos el estudio sobre los conciertos educativos al que me había comprometido en este mes de febrero para dar respuesta a todas las inquietudes".

Luis Cacho ha respondido así a la pregunta del diputado autonómico de Ciudadanos, Pablo Baena, quien le ha preguntado sobre "las conclusiones de dicho estudio que, el pasado 24 de octubre, se comprometió a elaborar para estas fechas".

En este punto, Cacho le ha recordado a Baena que "todavía estamos en agenda" pero "este estudio es trascendente y lo estamos tomando con la responsabilidad que se merece, por tanto, no hemos querido adelantarnos aunque lo presentaremos pronto".

El estudio, ha continuado, "está avanzando pero no concluido" y "a pesar de su pregunta tempranera sobre los resultados finales, le anticipo que la libertad a la que Ciudadanos apela no va a verse afectada en ningún momento".

Este estudio "cuenta con una complejidad que hace que lleve su tiempo pero estamos en agenda. Finalizaremos el estudio y las conclusiones antes de fin de febrero, iniciaremos una ronda de diálogos a final de mes, haremos una ronda de visita con los centros, una propuesta provisional a la Comisión y una definitiva antes del mes de abril", ha asegurado Cacho.

Por su parte, el diputado de Cs, Pablo Baena, ha explicado que la función de la oposición es "controlar al Gobierno" y, por tanto, "no se le puede olvidar que dijo que traería este estudio en estas fechas", igual, ha ironizado, "es que no está ni iniciado".

Pablo Baena ha querido dejar claro que "los centros concertados de La Rioja son educación pública, cosa que el PSOE no comparte por un criterio netamente sectario e ideológico a los que le están obligando sus socios de Gobierno".

Aún así ha exigido "la libertad de elección de centro escolar porque usted -en referencia a Luis Cacho- con la supresión de los conciertos va a conseguir que solo puedan tener acceso a cierta educación los más ricos de la ccaa".

Además, ha continuado, "quiere poner en marcha la ventanilla única para obligar a que los niños vayan al colegio que usted quiera, pero no sé quien se cree que es para elegir dónde van nuestros hijos al colegio".

En su turno de respuesta, Luis Cacho ha avanzado, además, "que el análisis es muy favorable para los intereses de la educación concertada".

GRIPE Y SATURACIÓN DE URGENCIAS

En otro orden de asuntos, la consejera de Salud, Sara Alba, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los riojanos explicando que el plan de contingencia implantado ante la epidemia estacionaria de la gripe "se está desarrollando con normalidad y el sistema está completamente preparado para hacerle frente y no nos va a coger desprevenidos".

Sara Alba ha respondido así a la pregunta realizada por parte de la diputada del Grupo Mixto, Henar Moreno (IU), quien quería saber "qué va a hacer el Gobierno de La Rioja, de forma urgente, ante el fracaso del plan de contingencia implantado ante la epidemia estacionaria de gripe y la saturación de la atención primaria".

En la defensa de su pregunta, Henar Moreno, ha asegurado que "vamos a tener un problema si el Gobierno de La Rioja va a hacer lo mismo que ha hecho anteriormente porque volveremos a tener en breves saturadas las urgencias".

"Sabemos que esto no lo provoca nadie pero es a usted (en referencia a Sara Alba) a quien le toca resolverlo", ha indicado Moreno.

Para la diputada de IU, el plan del PSOE "tiene algunos puntos positivos como tener por primera vez un plan que se aplique en todos los hospitales de la comunidad por primera vez en muchos años, pero tiene carencias y en ese sentido espero que se mejoren".

Además, le ha pedido a la consejera de Salud, más autocrítica porque "como primer plan tiene alguna serie de deficiencias y hay que corregir los errores que no pueden negar".

Por su parte, la consejera de Salud ha afirmado que "se seguirá aplicando el plan con la misma agilidad, diligencia y solidez que hasta el momento".