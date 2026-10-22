Convocada huelga en la industria cárnica, del 9 al 13 de noviembre, tras el bloqueo del convenio colectivo

Archivo - Trabajadores de una empresa de productos cárnicos - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA La Rioja ha lamentado el bloqueo de la negociación del convenio colectivo de Industrias Cárnicas para el periodo 2026-2028 y la convocatoria de huelga para los días 9, 10, 11, 12 y 13 de noviembre tras no superar el proceso de mediación que tuvo lugar ayer en el SIMA.

Más de 1.300 personas trabajadoras de este sector estratégico para La Rioja están llamadas a secundar esta huelga ante la ausencia de propuestas de mejora reales, tras más de nueve meses de negociación.

Las diferencias entre las partes siguen siendo importantes ya que en la última reunión (celebrada el pasado 6 de octubre) la patronal planteó incrementos salariales del 3,8 por ciento para 2026, del 2,5 por ciento para 2027 y del 2 por ciento para 2028.

Además, propuso una cláusula de actualización vinculada al IPC con límites de hasta el 1 por ciento en 2026 y hasta el 1,5 por ciento en 2027 y 2028, sin atrasos.

Unas subidas muy alejadas del nivel de inflación actual y de las previsiones de crecimiento de los precios.

Frente a esta propuesta, la parte social presentó una propuesta de compromiso con subidas salariales del 4,5 por ciento para 2026, del 4 por ciento para 2027 y del 3,7 por ciento para 2028, además de una reducción de 16 horas de jornada anual.

UGT FICA La Rioja considera que esta propuesta "no protege el poder adquisitivo de las personas trabajadoras e incluso empeora gravemente su capacidad en un momento de subida de precios, por lo que reclama garantías de actualización salarial que eviten que la inflación reduzca el valor real de los salarios".

NO SOLO LOS SALARIOS

No obstante, las diferencias no se limitan a los salarios. La patronal pretende ampliar la bolsa de horas hasta 165 y permitir su devolución durante los seis primeros meses del año siguiente.

UGT FICA rechaza aumentar esta bolsa y reclama "límites claros a la flexibilidad horaria, una jornada ordinaria máxima de nueve horas y el cierre del saldo de la bolsa a 31 de diciembre". Además, UGT exige garantías concretas para controlar los ritmos de producción y prevenir los riesgos laborales.

La protección de la salud "no puede quedar relegada a declaraciones generales, sino que debe traducirse en medidas efectivas en los centros de trabajo".

Por otro lado, continúan pendientes otras mejoras relacionadas con la contratación, el periodo de prueba, los preavisos por baja voluntaria, la nocturnidad, la clasificación profesional y los permisos retribuidos.

Entre las propuestas de compromiso presentadas el 6 de octubre figuran cinco días de permiso por fallecimiento de familiar de primer grado y hasta 24 horas anuales para acompañamiento.

UGT FICA La Rioja recuerda que la industria cárnica española "es un sector estratégico para la economía, con una facturación superior a 42.000 millones de euros en 2025 y más de 124.000 empleos directos", según los datos sectoriales publicados por ANICE. En La Rioja, este volumen de empleo directo supera las 1.300 personas.

Por ello, desde UGT FICA La Rioja "consideramos que la competitividad empresarial debe ir acompañada de salarios dignos, estabilidad en el empleo, jornadas razonables y protección efectiva de la salud laboral".

Las personas trabajadoras de mataderos, salas de despiece, elaborados cárnicos y otras actividades del sector "sostienen diariamente una industria esencial". "Su esfuerzo debe traducirse en mejores condiciones laborales y en un convenio que responda a sus necesidades", dice el sindicato.

UGT FICA La Rioja "seguirá defendiendo el poder adquisitivo, la reducción de jornada, la prevención de riesgos y unas condiciones laborales dignas". "Las personas trabajadoras de la industria cárnica merecen un convenio que reconozca su esfuerzo y mejore sus derechos", han concluido.