Coordinación, prevención y unidad, claves para evitar la transmisión intergeneracional de la violencia de género

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coordinación, colaboración, prevención y entender que es una lucha de toda la ciudadanía son las bases "fundamentales" para romper "una cadena" como puede ser la transmisión intergeneracional de la violencia de género para erradicar esta lacra que afecta a nuestra sociedad.

Así se han expresado este viernes tanto el consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, como la directora general de Igualdad, Emilia Fernández, durante una visita a la sede de APIR (Asociación Pro Infancia Riojana) en donde han sido recibidos por su responsable, Miguel Ángel Muro.

Durante la visita, el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, Pablo Rubio, ha señalado "el trabajo y la colaboración" que desde el Gobierno de La Rioja se realiza junto con APIR con diferentes programas destinados a la infancia.

"NUNCA ESTARÁ JUSTIFICADO"

Por una parte, ha explicado, la actividad de lucha contra la violencia de genero "fundamental" para romper su transmisión intergeneracional y que no se traduzca en una "normalidad" que nunca "estará justificada".

En este punto, ha señalado, "si el progenitor tiene una situación de violencia de género con su esposa o su pareja, es fundamental que haya una actuación para luchar contra esta situación" y también "colaborar con las familias" sobre todo "con los menores" para evitar que "lo normalicen".

Por su parte, la directora general de Igualdad, Emilia Fernández, ha recordado que "en la lucha contra la violencia de género es fundamental la participación de todos".

En este sentido, ha apuntado, "hemos avanzado gracias a la coordinación y colaboración entre administraciones, asociaciones y entidades y la ciudadanía".

Desde la Dirección de Igualdad, ha continuado, "compartimos el enfoque de APIR que trabaja con menores para atajar la violencia de género desde edades tempranas".

PÁGINA WEB DE LOS 'BUENOS TRATOS'

Para ello, además, contamos con una serie de herramientas y de recursos disponibles para toda la sociedad y fomentar el enfoque del 'buen trato'. Recursos, como por ejemplo, la página web de los buenos tratos que tiene más de 3.000 visitas anuales".

Un problema que hay que atajar "no solo con menores sino con todas las edades". También, por ejemplo, "con la sumisión química, para lo que desde la Dirección de Igualdad y el Gobierno también se están poniendo a disposición de la ciudadanía 'Puntos Violetas' y todo lo que esté en nuestra mano para trabajar en colaboración con todos para evitar estas situaciones".

Precisamente contra la sumisión química o los 'pinchazos', la directora de Igualdad ha explicado que hay que entender el fenómeno "en su justa medida, hay alarma y se está trabajando para erradicarlo". En este punto, ha dicho, "hay un Gobierno trabajando desde diferentes áreas y coordinados".

"El origen de estos fenómenos es la desigualdad y todo ello hay que atajarlo de forma conjunta y de forma transversal. Tenemos que decir que los casos no son muchos, hay que estar atentos y yo demando que seamos agentes activos de cambio, cuando veamos algo raro denunciemos".

"Que no amparemos esas actuaciones ni como una broma ni una gracia sino que nosotros mismos digamos hasta donde queramos llegar", ha finalizado.

VISIBILIDAD Y APOYO

Por último, el responsable de APIR ha recordado que entidades como estas "necesitan visibilidad y apoyo de los recursos públicos" a la vez que ha agradecido la colaboración del Gobierno riojano.

Como ha destacado, "contamos con el proyecto 'Apóyame' para ocuparnos de la atención integral a jóvenes y menores con peligro de maltrato".

"Estamos tratando de no llegar a tener que actuar cuando hay maltrato si no preverlo para evitar mucho dolor al menor y a la familia. El tratamiento integral es clave porque no se da solo entre progenitor y niño sino entre la familia y quienes están dentro y la sociedad", ha indicado.

"Nos agrada que cada vez más estos asuntos estén en la agenda política y en la social porque es fundamental. El asunto es de todos y todo está relacionado", ha finalizado.