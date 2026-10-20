El Coro Soulrise Gospel reunirá 40 voces en una jornada de formación y un concierto único en el Círculo Logroñés - SARA CHECA RUIZ

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Logroñés se convertirá este sábado, 24 de octubre, en escenario de una jornada dedicada al góspel, con una propuesta que une formación coral, expresión emocional y música en directo.

Organizada por el Coro Soulrise Gospel de Logroño, que cuenta con tres años de trayectoria bajo la dirección de Cielo Arisa, la iniciativa culminará con un concierto en el que participarán Clappers Cor de Badalona, Soulrise Gospel y el coro 'Logroño es Gospel', formado durante la propia jornada. El evento cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

La actividad comenzará a las 10,30 horas con una formación de Gospel Sistémico dirigida por Sonia Moreno, cantante, directora de diversas formaciones corales y creadora de este método. A través del canto colectivo, las personas participantes podrán explorar su voz, compartir emociones y experimentar el góspel como una forma de conexión y expresión en comunidad.

Sonia Moreno, directora de formaciones como Clappers Cor de Badalona, guiará esta experiencia musical y vivencial, que culminará por la tarde con la puesta en escena del trabajo realizado durante la formación.

A las 20,00 horas tendrá lugar el Gran Concierto Final de 'Logroño es Gospel', en el que las tres formaciones unirán sus voces sobre el escenario acompañados por Germán Barrio al piano. Una actuación conjunta que reunirá a 40 voces y dos directoras en torno a un mismo canto, en una celebración de la energía, la emoción y la fuerza colectiva del góspel.

Las entradas para el concierto tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse presencialmente en el Círculo Logroñés. También es posible reservarlas en el teléfono 677 749 959.

'Logroño es Gospel' ofrece una oportunidad para acercarse al góspel desde dos perspectivas complementarias: la experiencia participativa de la formación y la emoción de la música en directo, en uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.