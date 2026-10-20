Corte total al tráfico de la LR-333, en Villoslada, del 21 al 27 de octubre por obras de refuerzo de firme

Archivo - Señal de obras en la calzada - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Infraestructuras informa de un corte total al tráfico de la carretera LR-333, en Villoslada de Cameros, con motivo de las obras de 'Refuerzo de firme de varios tramos en las redes comarcal y local en La Rioja. LOTE 1: RIOJA MEDIA Y BAJA'.

La empresa adjudicataria de la obra RIOJANA DE ASFALTOS, S.A. ha solicitado un corte total de la carretera LR-333 en la localidad de Villoslada.

Durante la ejecución de los trabajos y las características de la maquinaria empleada, hacen incompatible el mantenimiento del tráfico con el desarrollo de los trabajos en condiciones de seguridad.

Por ello será necesario proceder al corte total de la carretera LR-333 entre el p.k. 2+900 y el p.k. 6+160, es decir, entre la N-111 y el L.P. con Soria, durante el tiempo estrictamente imprescindible para la ejecución de dichos trabajos.

Fecha del Corte:

- Del 21 al 27 de octubre de 2026, ambos inclusive.

Horarios del Corte

De 8,30 a 13,30 horas.

De 14,30 a 19,00 horas.

Desvíos alternativos del Corte; No existen desvíos alternativos.

Datos de interés:

Se permitirá el paso de vehículos por la carretera LR-333:

De 10,45 a 11,00 horas.

De 13,30 a 14,30 horas.

Desde las 19,00 hasta las 8,30 horas del día siguiente.