Cruz Roja Juventud, en colaboración con el IRJ, organiza el I Concurso de Ideas de Emprendimiento Social

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Juventud (CRJ), en colaboración con el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), ha organizado el I Concurso de Ideas de Emprendimiento Social. El concurso pretende fomentar el espíritu emprendedor sobre la base de un enfoque integral (social, económico, medioambiental, cultural...), y motivar a la juventud a que aplique sus conocimientos y experiencias con el objeto de desarrollar proyectos que sean viables económicamente y, a la vez, socialmente útiles.

Según Gabriel Alcañiz, coordinador de Cruz Roja Juventud en La Rioja, "el emprendimiento social es una manera de conectar con el mundo, nuestra sensibilidad hacia los y las demás, y dar repuesta a las preguntas como para qué estamos en este mundo o cómo podemos formar parte del cambio?".

"¿Qué pasa cuando los recursos no llegan a todas las personas? Emprender socialmente puede ser una manera de incluir a todo el mundo. Ya sea en el barrio, en el pueblo o en la ciudad, en el centro educativo o en el aula, el emprendimiento social permite poner un granito de arena para mejorar las cosas", concluye el coordinador de Cruz Roja Juventud en La Rioja.

En el I Concurso de Ideas de Emprendimiento Social pueden participar niños, niñas y jóvenes de 10 a 30 años, que tienen que presentar la propuesta de forma individual o en equipos de dos personas y desarrollar el proyecto según el modelo que les facilitarán en Cruz Roja Juventud donde también se deben enviar las ideas (941225212, juventud_26@cruzroja.es).

El proyecto tiene que tener un fin social y debe realizarse con un pequeño presupuesto de 100 euros y con materiales que facilitará Cruz Roja. La idea ganadora se llevará una tablet. "No todo el mundo se mueve por dinero. Hay muchas personas que no quieren caer en la trampa de acumular más y más sin razón, El dinero es necesario, pero no da la felicidad. Hay muchas otras actividades que pueden aportar esa felicidad, y el emprendimiento social es una fórmula perfecta para empezar a cambiar y mejorar el mundo", afirma Raquel Toribio, técnico de CRJ La Rioja.

El plazo de entrega de los proyectos finaliza el 8 de noviembre. El día 10 se seleccionarán las tres ideas finalistas y para el 24 de noviembre tendrán que desarrollar los proyectos. Un jurado valorará el mejor proyecto de los tres en función de su creatividad, viabilidad, interés social y sostenibilidad. El día 26 se elegirá la idea ganadora y el 27 de noviembre se entregarán los premios en el IRJ.

Nuria Vicente, técnico de CRJ, anima a las personas con inquietudes a presentarse: "hay personas que sienten la necesidad de mejorar su entorno, su barrio, su ciudad o su comunidad: el emprendimiento social es una herramienta más para conseguir ese objetivo".