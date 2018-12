Cs afirma "querer un acuerdo" sobre las cuentas locales 2019 pero insiste en que "no ha habido negociación"

Publicado 03/12/2018 13:06:06 CET

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha afirmado este lunes "querer un acuerdo" sobre los Presupuestos del Consistorio para el ejercicio 2019, "porque es lo mejor para Logroño", pero ha insistido en que "no ha habido ninguna negociación" con el equipo de Gobierno local, "ni en nuestras exigencias ni en nuestras enmiendas".

En un desayuno que ha mantenido con los medios de comunicación, acompañado por la concejal del Grupo María Luisa Alonso, San Martín no ha llegado a desvelar el sentido del voto de la formación 'naranja' en el caso de que se convoque en los próximos días -previsiblemente mañana martes o el miércoles- el pleno extraordinario para debatir las cuentas, pero sí ha advertido que, de sus seis exigencias previas, "como mucho, se han cumplido dos".

"No se puede llamar negociación a tener tres reuniones", ha afirmado San Martín, en referencia a dos encuentros que él mismo ha mantenido con a la alcaldesa, Cuca Gamarra, y otro más que reunió a Alonso con la concejal de Hacienda, Mar San Martín. "Solamente hemos recibido algún correo electrónico diciendo que nos habían aceptado enmiendas. Pero eso no puede ser, no se ha negociado", ha subrayado el portavoz de Cs.

Ha hecho algo de historia, cuando ha relatado que el pasado 7 de noviembre, desde Ciudadanos remitieron al equipo de Gobierno municipal sus seis exigencias "que se debían cumplir para que nos pudiéramos sentar a negociar". A partir de ahí, ha criticado, en primer lugar, que hasta el 17 de noviembre, no se tuvo ninguna referencia a sus 'líneas rojas'.

Pese a todo, ha afirmado, "decidimos presentar nuestras enmiendas, porque pensamos que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como Grupo Municipal", algo a lo que Alonso ha apostillado argumentando que "así, además, no se nos puede achacar que no tenemos actitud o que queremos bloquear el presupuesto, cuando nuestra intención es intentar posibilitar que haya acuerdo presupuestario, porque para Logroño es lo mejor".

Los responsables 'naranjas' han criticado la actitud general del equipo de Gobierno "que ha presentado más tarde que nunca el anteproyecto de presupuestos y eso que son los últimos de la Legislatura", y, por eso, han considerado que "si no salen los presupuestos adelante, no será por nosotros, será el fracaso de la alcadesa, que es la que debería liderar la negociación".

San Martín ha recordado, en este punto, las seis exigencias planteadas por Ciudadanos. La primera, el convenio con la Junta de Compensación del sector Ramblasque para llevar adelante la conexión con Lardero por Avenida de la Sierra, "que no se ha firmado; pese a que desde enero hay un borrador de convenio, hasta octubre no se ha llamado a la Junta, no hay voluntad política de hacerlo".

En este sentido, Alonso ha puntualizado que "no es un capricho o algo que se nos haya ocurrido, es un vial que vertebra la ciudad, y que es necesario, pero es que, además, es un tema de planificación de la ciudad, ante las obras en Vara de Rey, que van a atascar toda esa zona, es un tema de futuro, pero no han previsto nada".

La segunda exigencia que, en este caso, sí se da por cumplida, es la tramitación de la Pasarela de Los Lirios, que se desbloqueó en un pleno extraordinario el pasado viernes "pero que, en todo caso, ha sido a iniciativa de la oposición". También se considera cumplido el estudio sobre la viabilidad del Mercado de San Blas "que se está haciendo, pero es que esta era sencilla de cumplir".

Y, entre los incumplimientos, San Martín y Alonso han apuntado igualmente la inclusión del mapa de ruido de ocio en la Ordenanza de Terrazas, "importante también para saber con qué se trabaja, la piden incluso los hosteleros"; la identidad en mobiliario urbano o iluminación en las Cien Tiendas, "para lo que la semana pasada nos mandan un email con un corta y pega al que llaman 'planito' y pretenden licitar aprisa y corriendo en diciembre".

Por último, han señalado la apertura del Centro de la Cultura del Rioja, "que no va a ser antes de final del próximo año", eso, pese a contar con su nueva directora, "un puesto que vino por una enmienda nuestra", y del plan de turismo de la ciudad, "que parece que tampoco quieren poner en marcha, porque ni una cosa ni otra tienen presupuesto definido en las cuentas del año que viene".

"Son dos exigencias de seis en el mejor de los casos. Nosotros queremos que haya presupuestos, y se trabajará hasta el último minuto de los plazos administrativos, como si es a las ocho de la tarde o en el puente, cuando sea. Pero si no se cumplen las cosas, hay un problema serio. Si no salen los presupuestos, no es por nosotros. Hay más grupos para negociar, además", ha dicho el portavoz de Ciudadanos.

Por eso, ha concluido afirmando que "si no se tienen presupuestos, será el fracaso de la alcaldesa, ella es la que tiene que liderar la tramitación, y no ha habido negociación con nosotros, porque tres reuniones no es una negociación". "Sería mejor incluso para nosotros tener presupuestos, porque, si se entra a gobernar en junio, tendríamos unos presupuestos con los que estaríamos más cómodos. Pero la pelota es suya", ha finalizado.