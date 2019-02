Cs cree que, "sin una delimitación de zonas acústicamente saturadas", la Ordenanza de Terrazas "no soluciona nada"

Publicado 27/02/2019 13:46:08 CET

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño ha anunciado este miércoles que votará en contra de la propuesta del equipo de Gobierno local sobre la nueva Ordenanza de Terrazas de Logroño, una votación prevista para el pleno ordinario del próximo mes de abril.

Como ha explicado el portavoz municipal de Cs, Julián San Martín, "no vamos a votar a favor de una normativa que no incluye una delimitación de zonas acústicamente saturadas, es decir, que no tiene en cuenta el descanso de los vecinos de muchas zonas de la ciudad, ni el impacto que la nueva ordenanza puede tener en él".

"El equipo de Gobierno del PP conoce la posición de Ciudadanos desde hace tiempo, porque llevamos reclamando desde hace tiempo que se delimite las zonas acústicamente saturadas y un estudio que contemple el impacto de la normativa de terrazas en determinadas zonas de la ciudad, zonas donde el ruido es bastante elevado", ha afirmado.

El portavoz 'naranja' ha hecho estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido con los hosteleros de la ciudad en la sede de la Federación de Empresas de La Rioja (FER). "En Ciudadanos no estamos contra las terrazas ni contra los hosteleros, pero sí estamos a favor del descanso y de la salud de los logroñeses", ha afirmado.

"Además, este Gobierno municipal empieza la casa por el tejado porque para aprobar una nueva ordenanza es necesario reformar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", ha recordado.

San Martín también ha señalado que, "en algunas zonas de Logroño durante los fines de semana, de 12 a 3 de la madrugada, se están rebasando en 20 puntos los decibelios marcados por los objetivos de calidad acústica, acercándose a los 80 decibelios que la Organización Mundial de la Salud establece como nocivos para el descanso y la salud de las personas".