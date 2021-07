Cs exige a Andreu coordinar la respuesta del Gobierno de La Rioja a la hora de afrontar la quinta ola de la pandemia

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

"La falta de comunicación y las divergencias entre la presidenta Andreu y la consejera Alba son tan evidentes que ya lo escenifican ante los medios de comunicación mientras la quinta ola continúa su progresión de forma imparable", así lo ha criticado este miércoles la diputada regional de Ciudadanos Belinda León.

Por ello, la formación liberal reclama al Gobierno de Andreu coordinación y planificación a la hora de ofrecer a los riojanos una respuesta común a la quinta ola de la pandemia.

"No logran ni una semana de cierta normalidad. Cuando no son ceses de altos cargos, son planes en forma de recortes o sus luchas internas. No son capaces dentro del mismo gobierno ni de unificar criterios, ni de clarificar el mensaje para ofrecer certidumbre a los riojanos", ha indicado León.

Los 'naranjas' resaltan que durante los últimos meses se han venido evidenciando en el Gobierno de La Rioja graves problemas en la consejería de Salud y una falta de un criterio único.

"El descontrol que tienen encima -ha añadido- es de tal magnitud que por si fuera poco, se une el alcalde de Logroño y nos dice estar esperanzado en celebrar San Mateo cuando ninguna capital de provincia de toda España o cualquier pueblo de esta comunidad está celebrando actos multitudinarios".

"Yo me pregunto si de verdad son del mismo gobierno y del mismo partido político Andreu, Alba y Hermoso de Mendoza. Su mano derecha no sabé qué hace la izquierda y luego culparán a los jóvenes y a los riojanos", ha resaltado León.

La última invención del 'sanchismo' "es el nuevo eufemismo de la 'España multinivel', donde parece ser que todos los españoles no somos iguales para Pedro Sánchez y nuestros derechos dependen de la comunidad donde vivamos".

"Como parece que Sánchez está a lo importante, permítanme la ironía, le pedimos a Andreu que en la Conferencia de Presidentes de este viernes en Salamanca, no deje de preguntarle al presidente de España, qué nivel le corresponde a La Rioja en la España multinivel para saber en qué peldaño estamos. Nos urge la respuesta", ha finalizado León.