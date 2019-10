Cs muestra en una carta al alcalde de Logroño su "preocupación" por proyectos "parados" y plantea grupos de trabajo

Publicado 21/10/2019 13:32:09 CET

El Grupo Municipal de Ciudadanos en Logroño ha enviado una carta al alcalde para pedirle grupos de trabajo o comisiones especiales en el Ayuntamiento para abordar "y consensuar" temas "de ciudad. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha adelantado este lunes que la formación 'naranja' ha remitido hoy mismo una carta al alcalde de la ciudad, Pablo Hermoso de Mendoza, en la que le muestra "su preocupación" por proyectos "que están paralizados unilateralmente" en la capital, por lo que plantean grupos de trabajo "para llegar a consensos en temas de ciudad".

En rueda de prensa, San Martín ha señalado que, haciendo referencia al texto de la misiva, "estamos preocupados porque leemos, cada vez con más frecuencia, noticias que hablan de proyectos sobre nuestra ciudad que ya estaban aprobados, con consensos, y que se modifican unilateralmente por el equipo de Gobierno, y de los que no se informa ni a los grupos políticos, ni a los comerciantes ni a los vecinos afectados".

Ejemplos son, se dice en la carta, "el Nudo de Vara de Rey, la pasarela de Los Lirios, el Centro de la Cultura del Rioja, el solar de Maristas, o el Paseo de las Cien Tiendas, entre otros". "Usted -continúa- habla de diálogo, de consenso, pero no hemos tenido más que un par de reuniones en cuatro meses, y así no se favorece ni el diálogo ni el consenso, porque no existe".

Con todo, añade que "estamos convencids de que el trabajo en equipo y la participación de todas las personas puede aportar mucho al buen funcionamiento de esta ciudad, por eso, nos gustaría establecer grupos de trabajo en los que toda la Corporación pueda aportar, trabajar y consensuar proyectos, cuanto menos en aquellos de mayor relevancia para la ciudad".

Así, ha lamentado que, ahora mismo, existen las comisiones informativas de los lunes y los miércoles "pero se quedan nada más que en eso, en que en ellas nos enteramos de cosas que ya vienen hechas". Por contra, ha defendido que "hay que explicarles las cosas a los vecinos y comerciantes, y buscar el apoyo de los Grupos, porque si no, se divide y se crispa, y la ciudad no necesita eso".

Ha apuntado, en este sentido, que "el propio Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento en su artículo 118 establece la posibilidad de crear Comisiones especiales constituidas por acuerdo del pleno para un asunto concreto con fines de estudio, elaboración de propuestas y otros de naturaleza análoga".

"Una ciudad de construye entre todos, por ello, nos gustaría mantener una reunión para poner en marcha lo anteriormente expuesto a través de grupos de trabajo o comisiones especiales, con ánimo de mejorar los proyectos de la ciudad a través de la participación y el consenso", ha concluido San Martín, quien ha llamado también al PP a sumarse a esta iniciativa "por el bien de la ciudad".