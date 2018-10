Cs no descarta reclamar una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento sobre el caso 'Enredadera'

Publicado 13/08/2018 12:01:57 CET

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha indicado que su formación no descarta pedir la puesta en marcha de una Comisión de Investigación sobre el caso 'Enredadera', porque "los logroñeses merecen saber todo lo que ocurre en el Ayuntamiento de Logroño para que no quede ningún resquicio de duda".

San Martín ha realizado estas declaraciones tras ofrecer una comparecencia de prensa en la calle Ciriaco Garrido sobre el convenio de Maristas. En relación al caso 'Enredadera' ha indicado que su formación ha pedido "toda la información sobre los contratos de mantenimiento de los radares, de la grúa municipal y de la futura modificación de la zona azul', y aunque Gespol "sale fuera de esto, también pediremos la información".

Ha apuntado que "los logroñeses se merecen tener toda la información que el Ayuntamiento tenga sobre estos contratos, ya que tiene que haber máxima transparencia". Por ello, ha indicado que "estamos recabando toda la información, y en función de lo que hablemos con el resto de grupos políticos, podríamos realizar una moción para pedir una Comisión de Investigación o dentro de la Comisión de Transparencia, como se ha hecho otras veces, que haya comparecencias del Equipo de Gobierno para explicar todo esto".

San Martín ha indicado que "a la vista de las escuchas telefónicas, que el juez decide que tienen que hacerse, el Equipo de Gobierno tiene que salir y dar todas las explicaciones oportunas para dejar claro y nítido que no ha pasado nada en el Ayuntamiento de Logroño".

"No sabemos porque calla el Equipo de Gobierno y no dice esta boca es mía cuando salen declaraciones en un medio de comunicación hablando de esto, a través de un auto de un juez; no es lo que diga cualquiera sino que es un juez el que pide unas escuchas telefónicas", ha concluido.