Cs pide al Equipo de Gobierno que informe sobre sus planes respecto a las obras de 'Casa de Las Letras' en el Gallarza

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido al Equipo de Gobierno que si no se licita la obra de la 'Casa de Las Letras' del parque Gallarza en los próximos tres meses, comunicará a los vecinos que dicha labor no se llevará a cabo "porque no le interesa al Partido Popular, quien tiene otras prioridades en la ciudad".

Tal como ha expresado esta mañana el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Julián San Martín - en una comparecencia de prensa junto al solar donde se ubicará dicha instalación-, "podríamos ser la única ciudad de España con una Casa de Las Letras y una Casa de las Ciencias" pero, aún tras cambiarle el nombre de 'Casa del Cuento' a 'Casa de Las Letras' y modificar sus objetivos para hacer de este lugar "un espacio multigeneracional y polivalente, todo sigue paralizado".

"A pesar de que hace seis meses mejoramos sustancialmente esta obra, emblemática para el Partido Popular, con el apoyo de los vecinos gracias a un proceso participativo, todavía no se ha rescindido el contrato anterior ni resuelto el actual", ha asegurado San Martín.

Así mismo, el portavoz de Ciudadanos ha criticado la cantidad de suciedad que se alberga en el recinto así como las malas prácticas llevadas a cabo en él, lo cual "no mejora la seguridad de la ciudad".

Para el Grupo Municipal también "existen otras prioridades en la ciudad", pero recalcan que apuestan por la cultura debido a que "han mejorado bastante" esta obra del parque Gallarza. Consideran que, "si se pretende hacer, no tiene sentido posponer la tarea porque hay dinero y así no se perjudica a los presupuestos futuros de otras legislaturas".

Por todo ello, desde el Grupo Municipal consideran que si el equipo de Gobierno no muestra interés en realizar esta licitación, tras anunciárselo a los vecinos se precederá a dejar el espacio como parque porque "no vamos a gastar otros casi cuatro millones de euros en algo que ellos mismo no pretender hacer y paralizan".