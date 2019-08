Cs reclama explicaciones sobre la construcción de la pasarela de 'Los Lirios' y exige su desarrollo

Publicado 07/08/2019 12:07:02 CET

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Rocío Fernández e Ignacio Tricio, han reclamado al Equipo de Gobierno explicaciones sobre la construcción de la pasarela de 'Los Lirios', así como exigen el desarrollo de la misma para "ofrecer seguridad" a los vecinos de la zona.

En comparecencia de prensa, ambos ediles han señalado que querían explicaciones "ante la situación de incertidumbre" generada por el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, con la pasarela de 'Los Lirios' al declarar que "la solución de subir para atravesar por encima de los coches no es dar prioridad a las personas, creemos que es mera teoría de planeamiento, porque la Circunvalación ya existe".

Ha recordado que su Grupo Municipal "siempre ha impulsado su construcción, por una cuestión de seguridad del barrio", que "es necesaria también para unir al barrio", cuyo acceso está dividido por la Circunvalación. Por ello, Fernández ha exigido la redacción de un proyecto "viable de pasarela que garantice la seguridad de los peatones".

En este punto, la concejal de la formación 'naranja' ha criticado que el Equipo de Gobierno, como hizo con la redacción del Plan General Municipal, "rompe nuevamente el consenso existente" en el poco tiempo que vienen gobernando.

Ha recordado que en la anterior legislatura "todos los grupos estábamos de acuerdo en la construcción de la pasarela", de ahí que "solicitemos explicaciones", puesto que "también había mociones del PSOE - al frente ahora del Ayuntamiento - para dar impulso y licitar la pasarela". Por ello, ha dicho no entender "porque desatiende esa necesidad que tiene el barrio y que demandan desde hace diez años".

De hecho, Fernández ha apuntado que "en septiembre empieza de nuevo el colegio, y las familias se van a encontrar sin seguridad en el trayecto, y con la incertidumbre sobre qué les espera". "Entre licitaciones, concursos y ahora la paralización del expediente, los vecinos siguen en la situación de inseguridad, y volvemos al punto de partida", ha añadido.

Por ello, ha indicado que "si, como dice el concejal Caballero, seguramente la pasarela no resuelve el problema, ¿qué solución plantean?".

Por su parte, Tricio ha abogado por la construcción de la misma, al tiempo que ha apuntado que "no entendemos este cambio de criterio también de Cambia Logroño y Partido Riojano que votaron a favor de la moción", por lo que ha señalado que "vamos a pedir explicaciones porque, aunque entendemos que son los primeros días de legislatura, no es la primera que vez que dilatan las explicaciones. Si estas no llegan en la próxima comisión, llevaremos este asunto al próximo pleno municipal".