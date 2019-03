Cs La Rioja traslada a la escuela concertada la solicitud de una Mesa Sectorial para revisar su financiación

Publicado 28/02/2019 13:02:25 CET

LOGROÑO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos La Rioja ha trasladado a la escuela concertada la petición de la convocatoria de la Mesa Sectorial para revisar la financiación de los módulos del concierto para equiparar la financiación del puesto escolar de toda la red financiada con fondos públicos.

Así lo han transmitido en una reunión el portavoz autonómico y candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Pablo Baena; y secretario de Acción Institucional de Cs La Rioja, Julián San Martín, a los representes de la CONCAPA y FERE-CECA.

Una reunión que, en parte, ha girado sobre la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez para que Hacienda pueda reclamar el dinero que se desgravaron en su día las familias por donación a los colegios de sus hijos. Según este cambio de criterio de la Agencia Tributaria, esas cuotas ya no serían consideradas donaciones.

"No estamos de acuerdo ni compartimos que el PSOE, no contento con subir los impuestos y vaciar los bolsillos de la clase media y trabajadora, pretenda también dar un sablazo retroactivo a los padres que llevan a sus hijos a colegios concertados", ha señalado Baena, "el cambio de criterio de Sánchez genera inseguridad jurídica y menoscabo económico a las familias y nosotros no vamos a consentirlo".

Además, el portavoz naranja ha manifestado a los representantes de la CONCAPA y FERE-CECA que "desde Ciudadanos entendemos que la educación concertada es una pieza necesaria para garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza".

"En Ciudadanos creemos profundamente en la libertad, y por ello pensamos que las familias tienen derecho a elegir a qué tipo de centro quieren llevar a sus hijos", ha señalado.

Por su parte, San Martín ha trasladado a los asistentes que Ciudadanos va a trabajar por evitar la inseguridad jurídica y un menoscabo económico a las familias por la aplicación de la retroactividad y para asegurar la suficiencia de medios para la educación pública y concertada.

"Vamos a garantizar que las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados no tengan que pagar más cuotas que las voluntarias, como forma de reducir y clarificar las donaciones privadas vinculadas a estas escuelas", ha señalado San Martín.

"Por eso -ha finalizado- creemos que es importante convocar la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la mayor brevedad posible, para revisar la cuantía de los módulos del concierto para equipar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos".