Cs ve la propuesta de Presupuestos municipales 2019 como "el proyecto de fin de Legislatura de un PP agotado"

Publicado 14/11/2018 13:58:17 CET

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha asegurado este miércoles que el anteproyecto de Presupuesto del Consistorio para el año 2019 que ha presentado el equipo de Gobierno evidencian "unos presupuestos de fin de Legislatura de un Partido Popular agotado".

En rueda de prensa, San Martín ha destacado que, a pesar de que Ciudadanos ha conseguido que el anteproyecto incluya un desglose por áreas, "seguimos sin conocer el coste real de las actividades y servicios que organiza el Ayuntamiento, es decir, seguimos sin saber cuánto cuesta el maratón de Logroño o las fiestas de la ciudad, en un claro ejemplo de falta de gestión".

"En el apartado de ingresos -ha detallado-, no se contempla el contante de la devolución de las plusvalías a pérdidas indebidamente cobradas, y lo que vemos es que, en este año 2018, solo el 20% del capítulo de inversiones se ha ejecutado". "Y entre las inversiones propuestas para 2019, no hay nada nuevo, y con esto, no se reactiva la ciudad", ha lamentado.

El portavoz municipal 'naranja' ha asegurado que "de las 40 enmiendas que Ciudadanos presentó para este presente ejercicio, un total de 28 se han llevado a cabo, siete están en proceso y 5 siguen todavía sin ejecutarse".

Es el caso de las obras de la calle Santa María y del vial de Avenida de la Sierra, "que cuentan con presupuesto, pero sigue sin firmarse el convenio con la junta de la compensación y el Ayuntamiento". En proceso está también la asistencia técnica para dotar de entidad propia el mobiliario urbano del Paseo de las Cien Tiendas y los PERIS agotados cuyo documento irá al pleno del próximo mes de diciembre.

"Lo que no se ha ejecutado es la contratación de una figura de un director o directora de Escuelas Infantiles, la puesta en marcha de una línea de subvenciones para empresas innovadoras y tecnológicas o la licitación conjunta del proyecto y la obra de la pasarela de los Lirios", ha asegurado San Martín.

Por todo ello, el portavoz municipal de Ciudadanos ha señalado que "la pelota está ahora en el tejado del equipo de Gobierno" y ha aprovechado para anunciar la propuesta que la formación ha hecho al Ejecutivo local para convocar una reunión con toda la oposición y los técnicos para buscar la mejor propuesta y sacar adelante este proyecto.

Además, Julián San Martín ha recordado igualmente que Ciudadanos planteó "seis exigencias para poder sentarse a negociar el Presupuestos de 2019". "Nuestras líneas 'naranjas' pasaban por la apertura del CCR en 2019, que esperamos que sea así pero que desconocemos la fecha", ha apuntado en primer lugar.

Ha añadido también "nuestra exigencia que en la nueva Ordenanza de Terraza se incluyan las conclusiones del estudio del mapa de ruido de ocio, y la exigencia de que en diciembre los comerciantes conocieran el plan de viabilidad para el Mercado de San Blas".

El portavoz municipal de Cs ha reiterado que, "si el equipo de Gobierno expresa su compromiso de llevar a cabo estas exigencias, Ciudadanos empezará a negociar el Presupuestos". "Si no es así, presentaremos nuestras enmiendas como grupo de la oposición, pero no negociaremos los presupuestos", ha concluido.