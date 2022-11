CSIF se concentrará frente a Educación para pedir la derogación del Decreto de Convivencia

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha anunciado hoy que se concentrará el próximo lunes, 21 de noviembre, frente a la Consejería de Educación en una movilización que incluirá la entrega de firmas, convocada para pedir la derogación del Decreto de Convivencia y frente a la "falta de docentes".

El sindicato ha entendido que el Decreto de Convivencia "proyecta una imagen del profesorado riojano peyorativa y fuera de la realidad" y, además, "transmite a las familias una idea negativa y negligente de los docentes".

Para el CSIF el artículo 53 es "una falta de consideración al conjunto del profesorado de La Rioja" dado que expone que no hay que aburrir en clase o que hay que llevar la clase preparada; y pide al profesorado no hablar con el móvil en clase y no expulsar de clase con frecuencia, así como no llegar tarde o salir temprano.

Para este sindicato es una "falta de respeto al colectivo de profesores", porque "hace de la excepción la regla general".

En relación a los alumnos, el CSIF estima que "parte de una realidad edulcorada y un excesivo de idealismo; y "deja sin herramientas a los docentes para abordar casos graves de convivencia".

"La Orden", ha visto el CSIF, "es consecuencia de no haber sido consensuada con los representantes de los docentes pues no ha sido objeto de debate y negociación en la Mesa Sectorial de Educación".

Así, ha dicho, "el consejero ha desoído al Consejo Escolar de La Rioja y a las múltiples voces que le piden que derogue" el decreto.

Por otro lado, el CSIF ha calificado la falta de docentes en La Rioja de "grave" y ha culpado a la Consejería de Educación de "falta de previsión, inadecuación de las necesidades a los recursos y mala gestión".

Se trata de una situación que ha calificado de "especialmente grave en el IES Comercio donde casi trescientos alumnos llevan sin profesor desde el inicio de curso".

Ha añadido que esta situación se repite en otros institutos, como en Calahorra, Fuenmayor, y Logroño y ha concretado que las especialidades donde más carencia hay son en informática, matemáticas, tecnología, y especialmente en formación profesional.

Ha asegurado que "los docentes prefieren irse a trabajar a las comunidades autónomas limítrofes y a la empresa privada en lugar de trabajar en La Rioja".

Una situación, ha dicho, "que pone en evidencia que es necesario una mejora en las condiciones de trabajo y retributivas de los docentes riojanos".

Para el CSIF, la mala gestión está repercutiendo en la calidad educativa y se tenía que haber previsto con una mejor gestión, teniendo en cuenta la adecuando de las necesidades a los recursos; adelantando los llamamientos de docentes antes de que lo hagan las comunidades limítrofes para evitar que se vayan; y mejorando las condiciones y retribuciones para que no prefieran las empresas privadas.