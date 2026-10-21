CSIF critica "la paralización de las listas de empleo temporal por inoperancia de los responsables políticos del SERIS"

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LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica "la alarmante falta de compromiso, previsión y empatía que la Administración está demostrando hacia los opositores y aspirantes del sector público, al paralizar la publicación y actualización de las listas de empleo temporal".

Esta inacción -prosiguen en un comunicado de prensa- está afectando "de forma directa y grave a las bolsas de empleo de categorías clave para el correcto funcionamiento del servicio público, entre las que destacan el grupo de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico y el Grupo Técnico de la Función Administrativa".

CSIF recuerda que "hay un incumplimiento sistemático de la normativa y que esta paralización supone una vulneración directa del marco legal y de los compromisos adquiridos por la Adminitración en las distintas convocatorias".

Concretamente se están produciendo incumplimientos de la Base Decimosexta de las Bases Generales publicadas el 30 de abril de 2025, la cual regula de forma explícita el procedimiento y los plazos para la constitución y publicación de dichas listas. Tampoco se está cumpliendo el Artículo 2 (Constitución de las listas de empleo temporal) de la Resolución de 20 de diciembre de 2021, precepto que dicta las pautas para garantizar una contratación temporal transparente, ágil y baremada.

CSIF considera "inadmisible que el esfuerzo de los aspirantes quede congelado por la desidia burocrática e ineficiencia organizativa que realizan los responsables políticos del SERIS. Esta falta de actualización no solo perjudica el futuro laboral de los opositores, sino que mella la calidad de la atención al ciudadano al dejar descubiertas plazas temporales de carácter urgente".

El sindicato exige a la Administración la publicación e implantación inmediata de las listas definitivas/provisionales de empleo temporal de las categorías de Técnico de Radiodiagnóstico y de Técnico de la Función Administrativa. El cumplimiento estricto de las Bases Generales de 30 de abril de 2025 y la normativa de 2021 en todas las fases pendientes del procedimiento y que de una vez por todas cumplan con su palabra de no demorar de forma injustificada futuros trámites que afecten a la estabilidad laboral de los trabajadores.