CSIF se indigna ante la "nula capacidad de negociación" de Educación

Sigue pidiendo la "dimisión fulminante" del consejero de Educación, Luis Cacho

LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su "indignación y preocupación ante la nula capacidad de negociación de los máximos responsables de la Consejería de Educación".

En nota de prensa, ha reiterado la necesidad de que su titular, el consejero Luis Cacho, y su directora general, María Josefa Iriarte, abandonen cuanto antes sus responsabilidades al frente de la Educación pública riojana, "para evitar mayores desastres que acabarán sufriendo toda la comunidad educativa".

Ha afirmado que "gracias a la insistencia de CSIF y la presión del resto de sindicatos, hoy por fin se ha reunido la mesa sectorial de Educación", pero lo ha hecho con la "no intención de negociar algunos aspectos del nuevo Plan de Contingencia presentado por Cacho el pasado lunes".

Éste, ha dicho, "contenía muchos puntos conflictivos que han despertado la alarma de este sindicato y el rechazo de la mayoría de organizaciones sindicales de la mesa".

"Hoy hemos vuelto a asistir a una nueva farsa de negociación, donde todas las decisiones ya estaban pactadas con los sindicatos afines y donde no había posibilidad de enmienda o perfeccionamiento de un Plan que no gusta a nadie, defectuoso, inconcreto, tardío, y cuya aplicación va a acarrear graves consecuencias para toda la comunidad educativa y los trabajadores, docentes y no docentes, de la educación pública de nuestra región", ha dicho.

En este sentido, CSIF ha dicho que sigue esperando las disculpas prometidas ayer por la directora general, Pepa Iriarte, a su responsable de Educación, Francisco Gallardo, a quien se le negó, en un principio, la entrada a la Consejería y su participación en la reunión que mantuvo con sólo un sindicato a puerta cerrada, en una manifiesta actitud sectaria, opaca y antidemocrática.

Para CSIF, la reunión de hoy, ha sido "un nuevo paripé" porque "la Consejería no ha cambiado nada del Plan, salvo las puntualizaciones que hizo el Gobierno regional, ante el clamoroso rechazo sindical y las protestas de la mayoría de los docentes de nuestra comunidad".

CSIF ha manifiestado su perplejidad por la actitud de la Consejería al reconocer "ante los representantes sindicales que la Mesa Sectorial es el órgano único y legítimo para la negociación de acuerdos, tal y como defendía este sindicato".

De este modo, ha vuelto a decir que dmandará a sus responsables ante "la palmaria vulneración de la libertad sindical y el derecho fundamental a la negociación colectiva".

Ha dicho que "el Plan de Contingencia llega con mas de dos meses de retraso" y "durante este tiempo, CSIF no ha podido tener acceso a su contenido".

Ha creído que "ahora es tarde. No se va a poder aplicar en muchos centros por falta de espacios, aulas, comedores, instalaciones, etcétera. Y además carece del estudio económico para poder llevarlo a cabo". Por tanto, "no es un plan es una utopía".

Ha señalado que "los centros han presentado 150 planes basados en este, con una gran incertidumbre sobre su ejecución por las mismas razones anteriores".

"Es un plan que nace prostituido en su negociación, abortado en sus inicios y con un futuro muy preocupante para todos los que lo van a sufrir. Es decir, trabajadores de Educación, docentes y no docentes, padres y alumnos", ha indicado. Sigue pidiendo la "dimisión fulminante" del consejero de Educación, Luis Cacho