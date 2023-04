'Cuadros con Esperanza' combina IA, robótica y arte para concienciar sobre el cáncer de mama triple negativo metastásico

La exposición se puede ver en el hospital San Pedro de Logroño



'Cuadros con Esperanza', la innovadora experiencia artística promovida por Gilead Sciences como parte de su compromiso con la investigación y con las pacientes de cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm), continúa su recorrido por la geografía española.

Hasta el 21 de mayo podrá verse en el vestíbulo del Hospital Universitario San Pedro de Logroño esta muestra que pretende dar mayor visibilidad al subtipo más agresivo y difícil de tratar de los carcinomas de mama. Las alternativas terapéuticas disponibles para el CMTNm son limitadas y, ante el reto de dar solución a esta enfermedad, las pacientes demandan un mayor apoyo a la investigación e innovación.

Aplicando al arte tecnología de última generación, como la visualización de datos, la inteligencia artificial y la robótica, 'Cuadros con Esperanza' plasma en nueve obras las tres etapas emocionales de tres pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico: diagnóstico, aceptación y futuro. De esta forma, se pone el foco en el impacto emocional que supone para las personas con CMTNm saber que podrían contar con opciones y cómo éstas podrían ayudarles a cambiar la perspectiva sobre la enfermedad.

La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Somalo; la médica adjunta del Servicio de Oncología del Hospital Universitario San Pedro, Rosa Sánchez; la presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, Pilar Fernández, y el Marketing Director de Oncología en Gilead España, Fernando Mozo, han participado en la inauguración de esta exposición y han destacado que la investigación y la innovación son pilares esenciales para estas pacientes que tienen un pronóstico muy grave.

Previamente, ha tenido lugar, en el salón de actos de este centro hospitalario, el coloquio 'Innovación y esperanza en cáncer de mama triple negativo metastásico', con la intervención de la presidenta del Comité Multidisciplinar de Cáncer de Mama del Hospital Universitario San Pedro, Rosa Sánchez; la paciente y presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, Pilar Fernández, y el Marketing Director de Oncología en Gilead España, Fernando Mozo.

En su intervención, la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Somalo, ha resaltado que "como en el resto de tipos de cáncer, la investigación y la innovación son herramientas claves para garantizar el tratamiento y la supervivencia de los pacientes" y ha asegurado que "aunque la incidencia de este tipo de cáncer está aumentando, es decir, se diagnostican más pacientes cada año, la mortalidad está disminuyendo y estamos consiguiendo que las pacientes vivan más".

"El triple negativo metastásico es el subtipo con peor pronóstico de todos los tipos de cáncer de mama, donde no existe lazo rosa, sino el negro. Las pacientes son mayoritariamente jóvenes, quienes tienen una vida activa, familia y trabajo; mujeres para las que cada día cuenta, para las que las opciones son muy limitadas. Desde Gilead, nos comprometemos a investigar sin descanso para ofrecer soluciones a las necesidades no cubiertas de estas pacientes, ofreciendo esperanza a estas mujeres que no pueden esperar, cambiar su pronóstico y colaborar con todos los agentes implicados para que ofrecer soluciones urgentes", ha subrayado Fernando Mozo, Marketing Director de Oncología en Gilead España.

Desde la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) han reclamado más investigación y un mayor acceso a la innovación para las pacientes que actualmente padecen este tipo de cáncer; pero, sobre todo, para las del futuro. Pilar Fernández, paciente de cáncer de mama metastásico y presidenta de la AECMM, ha incidido en que "el triple negativo metastásico es el gran olvidado dentro del discurso social del cáncer de mama y necesitamos dar visibilidad a esta enfermedad de la que se desconocen las cifras o el gran impacto que tiene este tumor en la vida de las pacientes y en sus familias".

"Dependemos de la investigación y sus avances porque la supervivencia y la calidad de vida de estas pacientes es muy delicada. Tenemos que ser todos conscientes de esta realidad y trabajar conjuntamente por ellas".

PODER DE LA INNOVACIÓN

'Cuadros con Esperanza' es una innovadora experiencia artística promovida por Gilead como parte de su compromiso con la investigación y las pacientes con CMTNm, y cuenta con el aval del grupo de investigación en Oncología SOLTI y de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, AECMM, además del apoyo de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM.

Durante estos últimos meses, la exposición ha visitado las estaciones de tren de varias ciudades españolas como Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Barcelona-Estació de França, València Estaciò del Nord, Málaga María Zambrano o Sevilla-Santa Justa.

Esta iniciativa consta de una segunda fase en la que reconocidos artistas españoles se inspirarán en los testimonios de las tres pacientes protagonistas de la muestra para interpretar y plasmar, con su propio estilo, las emociones y el efecto que ha provocado el CMTNm en sus vidas. Para promover el conocimiento sobre esta enfermedad, las obras serán expuestas en subasta pública y la recaudación irá destinada a financiar un proyecto de investigación sobre CMTNm liderado por la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico.

CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO

El cáncer de mama triple negativo metastásico (CMTNm) es el tipo más agresivo de cáncer de mama y representa, aproximadamente, entre el 12 % de todos los cánceres de mama. El CMTN se diagnostica con más frecuencia en mujeres jóvenes y premenopáusicas y es más predominante en mujeres de raza negra e hispanas.

Debido a su naturaleza, las opciones de tratamiento son extremadamente limitadas en comparación con otros tipos de cáncer de mama. El CMTN tiene una mayor probabilidad de recidiva y metástasis que otros tipos de cáncer de mama.

El tiempo medio hasta la recidiva metastásica del CMTN es de aproximadamente 2,6 años, en comparación con los 5 años de otros cánceres de mama, y la tasa de supervivencia relativa a los cinco años es mucho menor.

Entre las mujeres con CMTN metastásico, la tasa de supervivencia a cinco años es del 12%, en comparación con el 28% de las que padecen otros tipos de cáncer de mama metastásico.