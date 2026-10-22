Cuatro personas heridas en un accidente de tráfico al colisionar dos vehículos en Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas resultaron heridas, siendo trasladadas a última hora del miércoles al Hospital de Calahorra, en un accidente de tráfico al colisionar dos vehículos en Calahorra de forma frontaleral, en la Carretera de San Adrián, a la altura de la gasolinera de las Adelfas, en Calahorra, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se informó a Policía Local de Calahorra y Guardia Civil, y se movilizaron a los Bomberos de CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.