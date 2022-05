Cuerva (Cepyme) dice que el empresario riojano "no compite en igualdad de condiciones por la falta de infraestructuras"

Sobre el Gobierno central ha señalado que "hay demasiada ideología, y es el momento de tener las luces largas"

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha afirmado que el empresario riojano "no compite en igualdad de condiciones por la falta de infraestructuras", ya que este motivo lleva a "lastrar su competitividad".

Cuerva ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación, acompañado del presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, tras participar en un encuentro empresarial, el restaurante 'Delicatto' de Logroño, bajo el título de 'Situación y claves para la reactivación de pymes'.

Sobre la situación de la empresa riojana ha indicado que "no se diferencia mucho de la que tiene el resto de empresa a nivel nacional en estos momentos coyunturales excepcionales", si bien "algo recurrente en varios sitios de los que acudo es la falta de infraestructuras que lastra muchas veces la competencia".

De hecho, ha asegurado que "no compite en igualdad de condiciones el empresario riojano por falta de infraestructuras, y eso no es de justicia", porque "es difícil competir, no ya con mercados internacional, sino con regiones limítrofes incluso por esa carencia de infraestructuras".

El presidente de Cepyme ha destacado que este es uno de los problemas que tiene la comunidad riojana que "comparten también otros territorios" y que, aquí, "se pone de manifiesto en varias de las intervenciones que han hecho los empresarios riojanos"

"DEMASIADA IDEOLOGÍA" EN EL GOBIERNO

Por otra parte, Cuerva ha analizado su visión de cómo ve al Gobierno central, señalando que "son muchos los anuncios que interfieren en la seguridad y estabilidad jurídica de nuestro país para realizar nuestras actividades empresariales". "Hay demasiada ideología, y es el momento de tener las luces largas", ha destacado.

"Hay que levantar la cabeza y no ser cortoplacista, buscando réditos a ese corto plazo y de forma electoral", ha añadido el presidente de Cepyme, que ha pedido "medidas que vayan a apoyar la viabilidad de las empresas y la potenciación del tejido empresarial serán las que sean bienvenidas".

No obstante, Cuerva ha apuntado que "para eso hay que creer que uno de los pilares básico del Estado de Bienestar es la generación de recursos vía la actividad privada" y "eso nos cuestionamos si parte del Gobierno tiene esa consideración o no", ha apostillado.

VACANTES POR ESCASA FORMACIÓN

En otro orden de cosas, sobre el número de empleos que se quedan sin cubrir, el presidente de Cepyme ha indicado que el INE "cifra en 109.000 el número de vacantes que no son cubiertas, principalmente, por las capacidades de los demandantes".

Para Cuerva "hay un problema clarísimo formativo que es el desacomplamiento de las políticas formativas, ya sean regladas o no, con las necesidades de la empresa", y "está teniendo problemas en el sistema empresarial".

A ello ha unido otro problemas, y es que "más del 50 por ciento de los más tres millones de parados no tienen estudios de secundaria", por lo que hay que "apostar por los sistemas formativos".

Finalmente, ha destacado otra carencia, "el desacoplamiento entre las políticas activas de empleo y las políticas sociales" porque "no se hace un seguimiento a esa política social, formativa, para cualificar o recualificar a los trabajadores y poder obtener su empleo".