El Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros en Logroño - ONCE

LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el sorteo del pasado lunes, 24 de agosto, la suerte ha querido viajar a la ciudad de Logroño, agraciando 1 cupón con un premio de 35.000 euros.

El vendedor de la ONCE, Jesús Jiménez Jiménez, es quien ha llevado la suerte a Logroño. Jesús trabaja en el Quiosco, situado en Avenida de la Paz, 55.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 2 euros, un primer premio de 500.000 euros al contado a las 5 cifras más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, de lunes a jueves.

Además, ofrece muchas opciones de premio, ya que ahora toca tanto a las primeras como a las últimas cifras: cuatro primeras, cuatro últimas, tres primeras, tres últimas, + dos primeras, dos últimas y primera o última cifra que coincidan con el número sorteado.

Ya se está vendiendo el cupón del Extra de Navidad cuyo sorteo se celebrará el 1 de enero de 2027 y con el que por tan sólo 15 euros, se puede ganar hasta 600.000 euros en cada uno de los 90 premios.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 21.400 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.