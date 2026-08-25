El Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros en Logroño

El Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros en Logroño
El Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros en Logroño - ONCE
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 25 agosto 2026 10:30
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LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el sorteo del pasado lunes, 24 de agosto, la suerte ha querido viajar a la ciudad de Logroño, agraciando 1 cupón con un premio de 35.000 euros.

El vendedor de la ONCE, Jesús Jiménez Jiménez, es quien ha llevado la suerte a Logroño. Jesús trabaja en el Quiosco, situado en Avenida de la Paz, 55.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 2 euros, un primer premio de 500.000 euros al contado a las 5 cifras más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, de lunes a jueves.

Además, ofrece muchas opciones de premio, ya que ahora toca tanto a las primeras como a las últimas cifras: cuatro primeras, cuatro últimas, tres primeras, tres últimas, + dos primeras, dos últimas y primera o última cifra que coincidan con el número sorteado.

Ya se está vendiendo el cupón del Extra de Navidad cuyo sorteo se celebrará el 1 de enero de 2027 y con el que por tan sólo 15 euros, se puede ganar hasta 600.000 euros en cada uno de los 90 premios.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 21.400 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

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