El Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros en La Rioja - ONCE

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido un total de 35.000 euros en la localidad riojana de Aldeanueva de Ebro, en el sorteo del pasado miércoles, 24 de enero. El vendedor de la ONCE Carmelo Cordón Ezquerro, que ejerce la venta en el municipio y también en el Polígono Industrial de Arnedo, es quien ha llevado la suerte a la localidad.

El Nuevo Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 2 euros, un primer premio de 500.000€ al contado a las 5 cifras más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, de lunes a jueves.

Además, ofrece muchas opciones de premio, ya que ahora toca tanto a las primeras como a las últimas cifras: cuatro primeras, cuatro últimas, tres primeras, tres últimas, dos primeras, dos últimas y primera o última cifra que coincidan con el número sorteado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.