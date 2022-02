Cursos audiovisuales, talleres, teatro, Viajateca o II Encuentro Tejiendo redes, en marzo en La Gota de Logroño

LOGROÑO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cursos audiovisuales, de arte, talleres, una feria de educación, el II encuentro 'Tejiendo redes', café filosófico, teatro, conversaciones 'Bécame mucho', música, exposiciones y experiencias de la viajateca, además de disponer de asesorías y servicios estables, centrarán la programación de marzo en el espacio juvenil La Gota del Ayuntamiento de Logroño, dirigida a jóvenes de 16 a 35 años y de la que este lunes ha dado cuenta la concejala de Educación y Juventud, Beatriz Nalda.

Según ha detallado la edil, durante este mes de marzo se ofrecerán dos cursos audiovisuales. El primero de ellos, 'Micrófonos y técnicas microfónicas', tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo, con 5 plazas y en el que los participantes "aprenderán a utilizar los micrófonos y trabajarán los ajustes típicos en un previo de micro, así como los errores habituales de fase".

El segundo curso audiovisual será sobre Adobe Photoshop y se desarrollará del 22 al 24 de marzo, con 5 plazas y en este caso 5 más si los asistentes llevan su ordenador. Se trata de un "curso práctico de edición con Adobe Photoshop en el que se aprenderán cuestiones como recortar fotos, ordenar las diferentes capas, añadir títulos y efectos o corregir el color".

Además, el 25 de marzo, habrá un curso-taller de arte, titulado 'Entendiendo los NFTs', con 15 , "un taller teórico-práctico de dos horas de duración diseñado con el fin de dar a conocer la utilidad y los mitos de esta tecnología para las profesiones creativas y, sobre todo, con el objetivo de enseñar cómo aprovechar la utilidad de los NFTs para la protección de la propiedad intelectual", ha señalado la edil.

El día 26, habrá un taller de juegos de mesa, donde se jugará a King of Tokyo y a Just One. Beatriz Nalda ha precisado que la edad mínima para participar "es 8 años; los menores de 16 deben estar acompañados por un adulto". "Los juegos serán cooperativos y competitivos y se adaptarán según los participantes" en esta sesión de juegos de mesa "modernos, de enigmas y deducción" para aprender y divertirse. Es gratuito y las inscripciones pueden realizarse desde el 3 de marzo.

Por otro lado, el Servicio de Información Juvenil del Ayuntamiento de Logroño retomará el 30 de marzo, de 17 a 20 horas en el patio de La Gota, la Feria de Educación Infojoven, en la que se ofrecerá "información sobre estudios universitarios, de formación profesional, becas y ayudas y también sobre estudios en el extranjero".

Este mes de marzo habrá una nueva edición del Café Filosófico, programada para el día 26, de 12 a 13,30 horas, con un máximo de 12 plazas. Se dirige a jóvenes de entre 18 y 35 años y está coordinada por Marina Rodríguez. Es una actividad gratuita y se invita al café. Las inscripciones pueden realizarse desde el 3 de marzo.

Igualmente, dentro de la presentación de las Becas Inicia 2022, impulsadas por el Ayuntamiento de Logroño con el objetivo de estimular y promover la creación artística de la juventud, se llevarán a cabo dos actividades. Una de ellas, en la modalidad de teatro, es la función para público infantil 'El señor Engaños', interpretada y dirigida por Rafael Alcoceba y Edu Crespo, el 18 de marzo a las 19 horas en el patio de La Gota, con aforo limitado.

La segunda actividad incluida en la presentación de las Becas Inicia son las conversaciones 'Bécame mucho', que tendrán lugar el 19 de marzo a las 19 horas en el patio de La Gota con los becados de la edición 2021 y expertos en la materia.

El programa para marzo en La Gota ofrece igualmente, los días 22 y 23, el segundo encuentro 'Tejiendo Redes. Cultura Joven entre ciudades', que reunirá a los ayuntamientos pertenecientes a Tejiendo redes, un programa de intercambio de artistas jóvenes entre ciudades que lleva funcionando desde 2016.

Participan, junto a Logroño, Murcia, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Santander, Alcorcón, Zaragoza, Vitoria y Pamplona. Contará con la representación, el 22 de marzo a las 21 horas, de la obra teatral 'Queer Hotel', un cabaret protagonizado por personas queer (lgtbiq+) que formó parte del pasado Festival de Cultura Joven 'Artefacto'.

MÚSICA, EXPOSICIONES Y EXPERIENCIAS EN LA VIAJATECA.

En La Gota también se podrá disfrutar en marzo de música, en concreto plectro, pulso y púa, con Diego Pérez, también conocido artísticamente como Rakau. Este autor "propone un concierto lleno de obras para mandolina, de compositores y suyas propias; un viaje con el fin de darle otro sentido a los instrumentos de púa y a su interpretación", ha avanzado la edil.

El programa se completa con dos exposiciones y experiencias de la viajateca. La propia viajateca incluye la muestra fotográfica 'Cachitos de un viaje largo', de Kike & Ro. Permanecerá del 2 al 30 de marzo en el pasillo de la planta baja de La Gota. Como quien sale de 'tranquis' y se lía, Kike y Ro se fueron por Kenia y volvieron por Colombia. En medio, diecisiete países, dos años, una malaria, mapas por todos los bolsillos y muchísimas fotos, algunas de las cuales comparten en esta exposición. Todo ello se plasmará también en una tertulia viajera el 16 de marzo a las 20,15 horas.

A las actividades de marzo se suma la exposición 'Un jardín para vivir', de Lidia Martín Pinzolas, que se podrá contemplar desde mañana día 1 al 29 en el patio de La Gota. La segunda exposición es 'Munina mente', de Ana González. Se podrá visitar del 2 al 30 de marzo en el pasillo de exposiciones de la primera planta de La Gota.

Junto a las actividades organizadas para marzo, la concejala ha recordado que La Gota de Leche dispone de asesorías y servicios estables que se ofrecen a la juventud, entre las que figuran una asesoría de audiovisuales; el proyecto 'A tu bolo', de apoyo a músicos de 16 a 25 años; una asesoría para hacer un currículum; un servicio integral de información y orientación a los jóvenes a través de la red europea Eurodesk; intercambio de idiomas on line; una Juegoteca; y un tablón virtual de trueque, además de ceder distintos espacios para que los jóvenes puedan poner en marcha sus proyectos y actividades, y disponer de un servicio de préstamo de materiales.