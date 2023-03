CVNE incorpora Bodegas LA VAL situada en las Rías Baixas

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Vinícola del Norte de España, CVNE, ha formalizado la incorporación de Bodegas LA VAL situada en Salvaterra de Miño, en el Condado de Tea de la Denominación de Origen Rías Baixas, a la compañía. El histórico grupo riojano suma así su octava bodega al grupo e incorpora a la familia vinos albariños.

Se trata de la primera bodega de la D.O. Rías Baixas que se suma a CVNE, que ya está presente en la D.O.Ca Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O. Valdeorras y D.O. Cava.

En palabras de Víctor Urrutia, CEO de CVNE, "esta iniciativa forma parte del objetivo de CVNE de estar presente en las zonas vitivinícolas más relevantes del país".

"Como Compañía que apuesta por el sector del vino, contamos con la ilusión y con el objetivo de hacernos visibles y fuertes en las zonas vinícolas de España por antonomasia y hoy tenemos el placer de dar un paso más en ese sentido", añade.

Así, la Compañía fortalece su presencia y su posición a través de la elaboración de vinos de la máxima calidad de las Denominaciones de Origen más potentes del país.

LA VAL.

Bodegas LA VAL se fundó en 1985 en O Rosal con una finca a la que debe su nombre. LA VAL es una bodega histórica de la zona, fue una de las pioneras en la elaboración de Albariño e impulsora de la creación de la Denominación de Origen Rías Baixas en 1988.

Años más tarde, su crecimiento posibilitó su traslado a Finca Arantei, en Salvaterra de Miño. Desde 2010, la administración y propiedad de LA VAL lleva consolidando la compañía como una de las más relevantes del sector en Rías Baixas, incorporando nuevos viñedos y elaborando vinos muy apreciados entre los consumidores.

Fernando Bandeira y Antonio Ruiloba de Bodegas LA VAL, han querido señalar la importancia del acuerdo alcanzado, afirmando que "para nosotros es un orgullo pasar a formar parte de un grupo vinícola reconocido no solo en España sino fuera de nuestras fronteras".

"Seguiremos -recalcan- elaborando vinos de máxima calidad con la misma pasión de siempre y con el respaldo de una gran compañía como es CVNE".

Con esta operación CVNE incorpora al grupo una bodega y una marca reconocida, que cuenta con más de 90 hectáreas propias de viñedo.

LA VAL destina el 70% de sus ventas al mercado exterior.

Acerca de CVNE.

La Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) se fundó en 1879 en la localidad riojana de Haro, en la zona denominada Rioja Alta dentro de la clasificación de Denominación de Origen Calificada Rioja (D.O.C.de Rioja.). Hoy, cinco generaciones después, continúa en manos de los descendientes de los fundadores de la bodega.

CVNE cuenta desde hoy con ocho bodegas en España, distribuidas en diferentes Denominaciones de Origen: CVNE, Imperial, Viña Real y Contino en Rioja; Virgen del Galir en Valdeorras; Bela en Ribera del Duero; Roger Goulart en Cava, y Bodegas LA VAL en Rías Baixas.

La Compañía es líder de su sector y ganadora de los más prestigiosos galardones en el mundo del vino, como los otorgados por Wine Spectator o Wine Advocate a lo largo de su historia.

En este contexto, Imperial, el vino más emblemático de CVNE, obtuvo el máximo reconocimiento de Wine Spectator como "Mejor vino del año" en 2014. Imperial Gran Reserva 2004 se convirtió así en el primer vino español en conseguir este reconocimiento por parte de la revista, que cada año decide los vinos que son tendencia a nivel mundial.

La Compañía conjuga permanentemente la vigencia de las sabias tradiciones bodegueras con la introducción de las últimas innovaciones, que hacen que los caldos de esta bodega sean reconocidos ayer, hoy y mañana como vinos de gran calidad.