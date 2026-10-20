Demanda Casco Antiguo: "Más de dos años de "déjà vu" y ruido impune" en esa zona de Logroño - DEMANDA CASCO ANTIGUO

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Han pasado 2 años, 4 meses y 14 días desde que el Ayuntamiento de Logroño aprobó la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) en junio de 2022". Sin embargo, Demanda Casco Antiguo asegura que para los residentes del centro histórico, "el tiempo no ha avanzado: siguen atrapados en un bucle constante de falta de fiscalización e inacción municipal".

En el reciente debate sobre el Estado de la Ciudad se ha vuelto a obviar esta herramienta ya aprobada que el ayuntamiento mantiene intencionadamente en la nevera, afirman.

Desde la asociación vecinal Demanda Casco Antiguo "denunciamos la absoluta falta de voluntad política del Consistorio para aplicar pautas efectivas que atenúen el ruido". A pesar de los reiterados llamamientos al concejal de Medio Ambiente, Manuel José Marañón Alonso, para abordar la problemática, "el equipo de gobierno se niega sistemáticamente a reunirse con los vecinos, dando largas y haciendo oídos sordos a sus demandas".

RESPALDO JUDICIAL "IGNORADO"

Esta inacción resulta "especialmente grave" tras la sentencia emitida el pasado mes de junio por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), que desestimó el recurso de la Asociación de Hostilería de Logroño. El alto tribunal ratificó no sólo la validez de las mediciones que acreditan los intolerables niveles de ruido que sufren los vecinos, sino también que dicha saturación proviene de la actividad propia de los locales nocturnos y no únicamente del comportamiento de la clientela en la vía pública.

Herramientas normativas como la ZPAE, el Mapa de Ruido No Estratégico y la actualización de la Ordenanza de Terrazas han costado décadas de esfuerzo social. Sin embargo, la asociación advierte de que *estos instrumentos corren el riesgo de quedarse en meras medallas conmemorativas y propaganda política si el Ayuntamiento se pone de perfil a la hora de defender el bienestar común frente a los intereses particulares del ocio nocturno*.

EL CASO 'DEJÀ VU': DE VINOTECA A PUB SIN CONTROL

Un claro ejemplo del deterioro del centro histórico y su conversión paulatina en un "polígono industrial del ocio" fue la reciente inauguración del establecimiento 'Déjà vu', ubicado frente a la calle Laurel (en los bajos de la Plaza de Abastos).

"Lo que debiera ser un comercio vinícola celebró su apertura como si de un pub se tratase en horario nocturno, manteniendo las puertas abiertas de par en par con música a elevado volumen para atraer público desde la calle. Ya han anunciado que esta será la primera de otras tantas. Ante las quejas expresadas por los residentes, la respuesta de los agentes de la Policía Local reflejó una preocupante pasividad, llegando a argumentar que no van a estar vigilando ni diciéndole a la gente que no grite".

Permitir este tipo de actuaciones "va en dirección contraria a lo aprobado por el mismo consistorio en las ZPAE y señala la negligencia del ayuntamiento, su falta de honestidad o las dos cosas al mismo tiempo".

Desde la Asociación Demanda Casco Antiguo "exigimos al Ayuntamiento de Logroño que abandone la propaganda, asuma sus competencias y actúe de inmediato para garantizar la habitabilidad como columna vertebral de la revitalización del Casco Antiguo".