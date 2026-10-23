Un desplegable invita a recordar la obra y figura del guionista Rafael Azcona en el centenario de su nacimiento - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los homenajes por el centenario del nacimiento de Rafael Azcona (1926-2008) llegan a su recta final con la publicación de un desplegable que invita a disfrutar, gracias a sus ilustraciones y a sus textos, "de la cultura Azconiana con mayúsculas". Alrededor de 30.000 ejemplares se distribuirán mediante buzoneo -junto al De Buena Fuente- y estarán disponibles en distintos espacios municipales para que todos los logroñeses y logroñesas puedan recordar la obra de uno de nuestros riojanos más ilustres.

El Ayuntamiento de Logroño y la Asociación de la Prensa han querido profundizar en la obra de este gran novelista y guionista riojano a través de este trabajo con textos de Bernardo Sánchez, gran conocedor de su figura, y con ilustraciones de José María Lema, con el objetivo de que, además, esta publicación "pueda permanecer en los hogares de la ciudadanía".

En esta edición especial, titulada 'El Guion', en lugar de la biografía convencional, Bernardo Sánchez ha querido hacer un relato organizado en secuencias, siguiendo la estructura de un guion cinematográfico para recorrer las distintas etapas de la vida del autor.

LOGROÑO Y MADRID

La primera sitúa la acción en Logroño, donde Azcona nació el 24 de octubre de 1926. Su infancia en la sastrería familiar, sus maestros, sus primeros trabajos, su afición por la literatura y sus amistades juveniles permiten descubrir las experiencias que amrcaron sus primeros años y dejaron huella en su obra.

La segunda secuencia traslada la historia a Madrid, ciudad a la que llegó en 1951 para abrirse camino en la literatura. Sus colaboraciones en La Codorniz, sus novelas y sus primeros guiones cinematográficos dieron paso a una trayectoria que lo convertiría en una figura esencial del cine español.

El recorrido también recuerda sus trabajos con directores como marco Ferreri, Luis García Berlanga, Carlos Saura, José Luis Cuerda, Fernando Trueba y José Luis García Sánchez y evoca películas tan destacadas como 'El Pisito, 'El Cochecito', 'Plácido', 'El Verdugo', 'La escopeta nacional', 'La vaquilla', 'Belle Époque' y 'La lengua de las mariposas'.

La publicación recoge también los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera y reserva su última secuencia para una curiosidad que el propio Azcona recordaba con orgullo: Ser el único guionista que tenía dos pasodobles con su nombre.

ILUSTRACIÓN

En el caso de las ilustraciones, José María Lema utiliza referencias de la vida personal y profesional de Azcona para construir una imagen ligada a su universo creativo.

La portada recrea una mesa de trabajo con una máquina de escribir, una lámpara, libros y otros objetos vinculados al escritor, entre ellos una caja de pastillas de café con leche 'El Avión', establecimiento en el que trabajó durante su juventud.

Al desplegar la publicación aparece un gran cartel de cine presidido por el rostro del escritor y acompañado por títulos de algunos de sus películas más conocidas. La ilustración remite a un retrato de Jesús Rocandio, tal y como figura en los créditos de la edición.

El resultado final es una propuesta que combina el valor divulgativo de una biografía con el atractivo visual de un cartel cinematográfico y que invita a conservar la publicación como recuerdo del centenario.

"UNA PEQUEÑA OBRA DE ARTE"

En el acto de presentación del desplegable, la presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos, ha definido el cartel como "una pequeña obra de arte" que, espera, que los ciudadanos guarden con cariño en sus hogares.

También ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, para destacar la calidad artística, creativa y guionística de esta publicación. "Una lectura muy recomendable para todos, una obra de genios que compendia una trayectoria cinematográfica y vital que nos vincula a uno de nuestros logroñeses más conocidos", ha destacado.