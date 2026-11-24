El portavoz y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, informa de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy, día 24, a la ADER un gasto de 1.897.006 euros relativo a la contratación de las obras de reparaciones del polígono industrial S2 de Autol para su puesta en servicio con una superficie bruta estimada de 118.045,27 metros cuadrados. Este polígono se urbanizó entre 2008 y 2009, pero nunca llegó a ponerse en servicio, ha informado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez.

El sector S2 es suelo industrial urbanizado que no ha podido ofrecerse a las empresas porque carecía de un acceso seguro desde la carretera, sus redes de saneamiento y pluviales presentaban defectos de origen, sus taludes y su vial D mostraban movimientos y sus instalaciones eléctricas y de alumbrado no estaban legalizadas.

Para ponerlo en servicio, una misión alineada con los fines estratégicos de la ADER de promoción de infraestructuras y servicios industriales, la Agencia de Desarrollo Regional encargó el proyecto 'Reparaciones del Polígono Industrial S2 de Autol para su puesta en servicio' a Monkaval Soluciones Ingeniería, S. L., en abril de 2025.

El proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento de Autol a efectos urbanísticos en diciembre de 2025.

Asimismo, cuenta con el informe de supervisión de 16 de noviembre de 2026 y con la aprobación a efectos de contratación por resolución de la presidenta de la ADER de 16 de noviembre de 2026.

Antes de aprobar el expediente de contratación, se obtendrá la autorización del Departamento de Carreteras para la parte de la glorieta situada en el dominio público de la LR-115 y se formalizará el acta de replanteo, que acreditará la disponibilidad de los terrenos.

Desde el inicio de la actual legislatura, el Gobierno de La Rioja ha retomado esta oportunidad y ha realizado los trámites administrativos necesarios para la finalización del polígono, los suministros eléctricos y la ordenación del acceso, de acuerdo a las directrices de la Dirección General de Carreteras.

El compromiso de la Comunidad con los polígonos industriales queda patente con el Plan 2027-2031 para la Reactivación e Impulso de Polígonos e Infraestructuras Industriales.

Ya en 2027, los presupuestos recogen 22,73 millones vinculados al Plan, a los que se suma 1 millón de la Dirección General de Empresa para el suministro de gas natural a Alfaro y Calahorra.

Con la programación plurianual de actuaciones hasta 2031 se alcanzan los 30 millones anunciados por el presidente Gonzalo Capellán.