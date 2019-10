DGT La Rioja controla a 19.279 personas durante la campaña sobre uso cinturón de seguridad y un 99,3% lo llevaba puesto

Publicado 09/10/2019 14:11:34 CET

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

DGT La Rioja ha controlado a un total de 19.279 personas en toda la región durante la campaña de tráfico que ha llevado a cabo del 30 de septiembre al 6 de octubre en nuestra comunidad sobre la intensificación del Control del Uso del Cinturón de Seguridad y SRI. De ellas, DGT ha informado que el 99,3 por ciento de las personas controladas (19.142 personas) usaban cinturón de seguridad y 137 personas, (lo que supone un 0,7 por ciento), no lo llevaba puesto.

Por parte de la Guardia Civil de Tráfico se han controlado a un total de 6.979 conductores. De ellos, 6.969 conductores (un 99,9 por ciento) utilizaron cinturón y 10 personas (0,1%) no. En cuanto a los pasajeros, la Guardia Civil controló a 8.578 personas. De ellos, 8.563 llevaban puesto el cinturón y 15 pasajeros no. Además, 1.730 eran menores de 1,35 metros por lo que debían usar cinturón o SRI. De ellos, 1.728 (99,9 por ciento) lo usaban y 2 menores, no.

Además, la Policía Local ha comunicado datos de Alfaro, Calahorra, Logroño y Santo Domingo de la Calzada. En total se controlaron 2.757 vehículos y sus respectivos conductores. De estos usaron cinturón 2.695 conductores (97,8 por ciento).

En el caso de los pasajeros controlados en esas localidades por Policía Local, de los 965 vigilados, 915 lo llevaban puesto y 50 no.

Los porcentajes de uso por localidad son: Alfaro (93,0%), Calahorra (88,5%), Logroño (97,8%) y Santo Domingo de la Calzada (97,3%).