Dos heridos tras una caída de motocicleta en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas a última hora de esta mañana en un accidente sufrido con una motocicleta en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,37 horas de este sábado, varios particulares han alertado a SOS Rioja de la caída de una motocicleta en Avenida Solidaridad, en el centro de la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender a los dos ocupantes de la motocicleta, que han resultado heridos.

Asimismo, se ha movilizado a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño para limpiar las manchas de gasóil presentes en la calzada.

Los dos heridos, un varón de 73 años y una mujer de 74 años, han tenido que ser evacuados en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.